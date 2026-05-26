Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Michael Schumacher fia első németként állt rajthoz a legendás Indy 500-as versenyen, ahol egy ijesztő pillanatot is átélt. A 18. helyen záró Mick Schumacher a futam után értékelte a teljesítményét.

Az Indy 500-as bemutatkozása után – amelynek végén a falat is érintette – Mick Schumachernek először fel kellett lélegeznie. „A végén tényleg küzdelem volt a túlélésért, különösen az utolsó előtti újraindításnál” – mondta a 27 éves versenyző.

Mick Schumacher küzdött az elemekkel
Mick Schumacher küzdött az elemekkel
Fotó: DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mick Schumacher történelmet írt

Mick Schumacher első németként indult el az Indianapolis legendás oválpályáján rendezett 500 mérföldes futamon. A 33 autót felvonultató mezőnyben a 18. helyen végzett, ami egyben a legjobb újonc eredményét jelentette. A versenyt a 27. rajtkockából kezdte meg.

A futamot végül a svéd Felix Rosenqvist nyerte meg, miután Schumacher autója hozzáért a falhoz. Előnye David Malukasszal szemben mindössze 0,0233 másodperc volt – az Indy 500 történetének 110 kiírása alatt még soha nem született ilyen szoros befutó.

„Talán egy kicsit túl óvatos voltam az elején, ezért balról és jobbról is megelőztek. De ahogy mindenki mondta: ez egy hihetetlenül hosszú verseny, egyszerűen benne kell maradni, és pontosan ezt tettük” – fogalmazott.

Mick Schumacher prepares for qualifying during the inaugural INDYCAR Grand Prix of Arlington in Arlington, Texas, on March 14, 2026. (Photo by Reginald Mathalone/NurPhoto) (Photo by Reginald Mathalone / NurPhoto via AFP)
Történelmet írt a német pilóta
Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A több mint 300 ezer néző előtt rendezett futamon Schumacher falérintése előtt néhány körrel Caio Collet csapódott autójával a pálya szélén lévő falnak. Az autó kigyulladt, majd a füvön csúszott tovább.

A brazil versenyző végül a sportbírók segítségével ki tudott szállni az autóból, és felemelt hüvelykujjal jelezte, hogy nincs komoly baja. A balesetnek azonban Schumacherre is hatása volt.

„Azt mondták nekünk, hogy megtisztították a pályát. De a felső ívet egyértelműen nem takarították le megfelelően, emiatt megcsúsztam és a falnak ütköztem” – magyarázta.

A rendkívül eseménydús Indy 500 végén a Rahal Letterman Lanigan Racing német pilótája összességében mégis pozitívan értékelt.

„Körről körre rengeteget tanultam, és már értem, miért mondják azt, hogy ez az autósport legnagyobb show-ja.”

  • További cikkek:
Négy kanyar, és vége! Rémálomszerűen indult Mick Schumacher amerikai kalandja – videó
Gyűlöletcunami zúdul a Forma–1-es pilótára Michael Schumacher miatt
Már 12 éve tart a hallgatás: soha többé nem láthatjuk Michael Schumachert?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!