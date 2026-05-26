Az Indy 500-as bemutatkozása után – amelynek végén a falat is érintette – Mick Schumachernek először fel kellett lélegeznie. „A végén tényleg küzdelem volt a túlélésért, különösen az utolsó előtti újraindításnál” – mondta a 27 éves versenyző.

Mick Schumacher küzdött az elemekkel

Mick Schumacher történelmet írt

Mick Schumacher első németként indult el az Indianapolis legendás oválpályáján rendezett 500 mérföldes futamon. A 33 autót felvonultató mezőnyben a 18. helyen végzett, ami egyben a legjobb újonc eredményét jelentette. A versenyt a 27. rajtkockából kezdte meg.

A futamot végül a svéd Felix Rosenqvist nyerte meg, miután Schumacher autója hozzáért a falhoz. Előnye David Malukasszal szemben mindössze 0,0233 másodperc volt – az Indy 500 történetének 110 kiírása alatt még soha nem született ilyen szoros befutó.

„Talán egy kicsit túl óvatos voltam az elején, ezért balról és jobbról is megelőztek. De ahogy mindenki mondta: ez egy hihetetlenül hosszú verseny, egyszerűen benne kell maradni, és pontosan ezt tettük” – fogalmazott.

Történelmet írt a német pilóta

A több mint 300 ezer néző előtt rendezett futamon Schumacher falérintése előtt néhány körrel Caio Collet csapódott autójával a pálya szélén lévő falnak. Az autó kigyulladt, majd a füvön csúszott tovább.

A brazil versenyző végül a sportbírók segítségével ki tudott szállni az autóból, és felemelt hüvelykujjal jelezte, hogy nincs komoly baja. A balesetnek azonban Schumacherre is hatása volt.

„Azt mondták nekünk, hogy megtisztították a pályát. De a felső ívet egyértelműen nem takarították le megfelelően, emiatt megcsúsztam és a falnak ütköztem” – magyarázta.

A rendkívül eseménydús Indy 500 végén a Rahal Letterman Lanigan Racing német pilótája összességében mégis pozitívan értékelt.

„Körről körre rengeteget tanultam, és már értem, miért mondják azt, hogy ez az autósport legnagyobb show-ja.”