Ralf Schumacher eddig sem riadt vissza a kíméletlen kritikáktól, s ez a Sky Deutschland podcastjében sem volt másképp, amelyben Lewis Hamilton és Fernando Alonso teljesítményét vették górcső alá. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher testvére pedig ezúttal sem fogta vissza magát, véleménye szerint hiába a hatalmas szurkolótábor, mindkét pilótának vissza kell vonulnia.

Schumacher Alonso és Hamilton helyzetéről mondott ítéletet

Schumacher ítéletével kilenc vb-cím távozna a Forma-1-ből

Hamilton és Alonso már egyértelműen pályafutásuk végén járnak, a korábbi futamgyőztes ítélete mégis hatalmas felháborodást válthat ki az amúgy elképesztő szurkolótáborok között.

Hamilton idén is jobb helyzetben van, mégsem lesz esélye Leclerc ellen. Eljött az idő, és ugyanezt kell mondanom Alonso helyzetéről is”

− utalt ezzel Schumacher a visszavonulásra, majd megindokolta a döntését. „Hamilton és Alonso csodálatos időszakot töltöttek a Forma-1-ben, de most mindkettő esetében eljött az ideje, hogy az év végén távozzanak, és lehetőséget adjanak a fiataloknak” − tette hozzá a német.

Schumacher ítélete némiképp váratlan pillanatban érkezett, hiszen a hétszeres brit világbajnok sokkal jobban indította a mostani szezont, mint a tavalyit, amely során még a dobogó sem jött neki össze. Véleménye szerint Oliver Bearmen már most jobb versenyző a honfitársnál, ráadásul azonnal Leclerc kihívója lehetne a Ferrari istállójánál.

Alonso júliusban lesz 45 éves, jelenlegi szerződése pedig a mostani szezon végéig köti az Aston Martinhoz, s egyáltalán nem titkolja, hogy többször is gondolt már a visszavonulásra. A helyzetét persze az sem segíti, hogy a csapata óriási csalódást okozott a 2026-os évad elején, négy fordulót követően sem ő, sem pedig csapattársa, Lance Stroll sem szerzett pontot még.

„Valamikor a nyáron meg kell hoznom a döntést – fogalmazott korábban a kétszeres világbajnok. − Még nem ültem le ezen gondolkodni. Ezt a családommal is meg kell beszéljem, aztán pedig meghozom a döntést. Jelenleg nagyon nyugodt vagyok. Ha folytatom a versenyzést, szerintem jobb szezonom lesz, mint a mostani, ha pedig abbhagyom, akkor más sorozatokban fogom kipróbálni magam.”