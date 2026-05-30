Mick Schumacher újra a figyelem középpontjába került, ám ezúttal nem a versenypályán elért eredményei, hanem a magánélete miatt. A hétszeres Forma-1-es világbajnok, Michael Schumacher fia először jelent meg nyilvánosan az új szerelmével, Clara Ramos portugál hegedűművésszel.

A legendás Michael Schumacher fia, Mick Schumacher tavaly áprilisban szakított modell barátnőjével, Laila Hasanoviccsal, akivel három évig volt együtt és már az esküvőt tervezték. A német autóversenyző azóta igyekezett távol tartani a nyilvánosságtól a szerelmi életét, most azonban már nem titkolja, hogy újra kapcsolatban van. 

Mick Schumacher prepares for qualifying during the inaugural INDYCAR Grand Prix of Arlington in Arlington, Texas, on March 14, 2026.
A korábbi Forma-1-es pilóta a hétvégi, legendás "Indy 500" verseny díjátadó ünnepségén jelent meg, ahol átvehette az év újonca díjat. A 25 éves versenyzőt az eseményre elkísérte új barátnője, Clara Ramos, akivel először mutatkozott a nyilvánosság előtt. 

A Bild már az év elején beszámolt Schumacher új szerelméről, amikor együtt látták a párt Mallorcán golfozni, de akkor még nem tűnt komolynak a dolog.

A portugál modell azonban az utóbbi hetekben többször is meglátogatta Schumachert az Egyesült Államokban, ahol március óta versenyez az IndyCar sorozatban. Clara jelenleg Barcelonában él és tanul. A modell ugyanis nemcsak szép, hanem okos és tehetséges is: a Barcelonai Egyetemen doktorál művészettörténetből, mellette pedig öt éves kora óta hegedül is. Az újdonsült párnak közös szenvedélye is van: méghozzá a lovaglás. 

A 25 éves Schumacher jelenleg a Forma-1-es visszatérésén dolgozik, miközben többször is teszt- és tartalékpilótaként feltűnt a király kategóriában az elmúlt években. A magánéletében történt fordulat sokak szerint új stabilitást hozhat a karrierjébe. Schumacher legutóbb május 24-én, pályafutása második IndyCar-versenyén a – legjobb újoncként – a 18. helyen (27-ről rajtolva) ért célba.

A portugál hegedűművész, Clara Ramos, Mick Schumacher új barátnője
