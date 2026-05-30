A legendás Michael Schumacher fia, Mick Schumacher tavaly áprilisban szakított modell barátnőjével, Laila Hasanoviccsal, akivel három évig volt együtt és már az esküvőt tervezték. A német autóversenyző azóta igyekezett távol tartani a nyilvánosságtól a szerelmi életét, most azonban már nem titkolja, hogy újra kapcsolatban van.

Mick Schumacherre újra rátalált a szerelem

Új barátnője van Mick Schumachernek, a nyeregben is tarol a hegedűvirtuóz

A korábbi Forma-1-es pilóta a hétvégi, legendás "Indy 500" verseny díjátadó ünnepségén jelent meg, ahol átvehette az év újonca díjat. A 25 éves versenyzőt az eseményre elkísérte új barátnője, Clara Ramos, akivel először mutatkozott a nyilvánosság előtt.

A Bild már az év elején beszámolt Schumacher új szerelméről, amikor együtt látták a párt Mallorcán golfozni, de akkor még nem tűnt komolynak a dolog.

Mick Schumacher with his girlfriend, Clara Ramos, at the red carpet of Indy 500 post race party 👩🏻‍🤝‍👨🏼 pic.twitter.com/jia4VxNDLG — Mick Schumacher Updates (@mschumiupdates) May 25, 2026

A portugál modell azonban az utóbbi hetekben többször is meglátogatta Schumachert az Egyesült Államokban, ahol március óta versenyez az IndyCar sorozatban. Clara jelenleg Barcelonában él és tanul. A modell ugyanis nemcsak szép, hanem okos és tehetséges is: a Barcelonai Egyetemen doktorál művészettörténetből, mellette pedig öt éves kora óta hegedül is. Az újdonsült párnak közös szenvedélye is van: méghozzá a lovaglás.

A 25 éves Schumacher jelenleg a Forma-1-es visszatérésén dolgozik, miközben többször is teszt- és tartalékpilótaként feltűnt a király kategóriában az elmúlt években. A magánéletében történt fordulat sokak szerint új stabilitást hozhat a karrierjébe. Schumacher legutóbb május 24-én, pályafutása második IndyCar-versenyén a – legjobb újoncként – a 18. helyen (27-ről rajtolva) ért célba.