Szoboszlai Dominik továbbra is elképesztő népszerűségnek örvend, Liverpoolba igazolása óta több reklámban is feltűnt.

Szoboszlai Dominik nem csak a futballpályán hódít

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Charles Leclerc ellopta Szoboszlai Dominik ötletét?

A magyar válogatott csapatkapitánya tavaly ősszel a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace kisfilmjében vállalt főszerepet.

A rendkívül igényes reklámban Szoboszlai önmagával szembe ülve kártyázott, ezt az ötletet pedig a Ferrari sztárpilótája is alkalmazta a saját kisfilmjében.

A Ripost észrevette, hogy Charles Leclerc ugyanúgy megmérkőzött magával, mint tette azt néhány hónapja Szoboszlai, és a rajongóknak is feltűnt a szembeötlő hasonlóság.

🚨 Marka Chivas Regal oraz kierowca F1 Charles Leclerc zaprezentowali wspólny projekt: limitowaną whisky Chivas Regal 16.



🆕 To pierwszy w historii brandu produkt z oznaczeniem wieku 16 lat.



WIĘCEJ: https://t.co/X3udRGSLQI pic.twitter.com/t3NDlZeDyx — SportMarketing.pl (@spm_pl) May 5, 2026

A 28 éves monacói pilóta a világhírű skót whiskey, a Chivas Regal kisfilmjében vállalt szerepet, a videó elején önmagával dámázott.

A táblajátékban később csatlakoztak Leclerc mellé mások is, de a reklám legeleje pontosan megidézi a Szoboszlai-kisfilm hangulatát.

Szoboszlai kisfilmje ide, Leclerc reklámja pedig ide kattintva tekintehető meg.