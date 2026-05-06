Szoboszlai Dominik továbbra is elképesztő népszerűségnek örvend, Liverpoolba igazolása óta több reklámban is feltűnt.
Charles Leclerc ellopta Szoboszlai Dominik ötletét?
A magyar válogatott csapatkapitánya tavaly ősszel a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace kisfilmjében vállalt főszerepet.
A rendkívül igényes reklámban Szoboszlai önmagával szembe ülve kártyázott, ezt az ötletet pedig a Ferrari sztárpilótája is alkalmazta a saját kisfilmjében.
A Ripost észrevette, hogy Charles Leclerc ugyanúgy megmérkőzött magával, mint tette azt néhány hónapja Szoboszlai, és a rajongóknak is feltűnt a szembeötlő hasonlóság.
A 28 éves monacói pilóta a világhírű skót whiskey, a Chivas Regal kisfilmjében vállalt szerepet, a videó elején önmagával dámázott.
A táblajátékban később csatlakoztak Leclerc mellé mások is, de a reklám legeleje pontosan megidézi a Szoboszlai-kisfilm hangulatát.
Szoboszlai kisfilmje ide, Leclerc reklámja pedig ide kattintva tekintehető meg.
