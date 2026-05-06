Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Látta?

Zelenszkij kifakadt: mint egy őrült, úgy sipákol

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferrari Forma-1-es pilótája a Liverpool magyar válogatott klasszisának az ötletét „lopta el”. Charles Leclerc egy ahhoz hasonló reklámban szerepelt, mint amilyenben korábban Szoboszlai Dominik is feltűnt.

Szoboszlai Dominik továbbra is elképesztő népszerűségnek örvend, Liverpoolba igazolása óta több reklámban is feltűnt.

Szoboszlai Dominik nem csak a futballpályán hódít
Szoboszlai Dominik nem csak a futballpályán hódít
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Charles Leclerc ellopta Szoboszlai Dominik ötletét?

A magyar válogatott csapatkapitánya tavaly ősszel a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace kisfilmjében vállalt főszerepet. 

A rendkívül igényes reklámban Szoboszlai önmagával szembe ülve kártyázott, ezt az ötletet pedig a Ferrari sztárpilótája is alkalmazta a saját kisfilmjében. 

A Ripost észrevette, hogy Charles Leclerc ugyanúgy megmérkőzött magával, mint tette azt néhány hónapja Szoboszlai, és a rajongóknak is feltűnt a szembeötlő hasonlóság.

A 28 éves monacói pilóta a világhírű skót whiskey, a Chivas Regal kisfilmjében vállalt szerepet, a videó elején önmagával dámázott. 

A táblajátékban később csatlakoztak Leclerc mellé mások is, de a reklám legeleje pontosan megidézi a Szoboszlai-kisfilm hangulatát.

Szoboszlai kisfilmje ide, Leclerc reklámja pedig ide kattintva tekintehető meg.

  • Kapcsolódó cikkek
Mi történik Liverpoolban? Majdnem egy kezdőcsapatnyi játékos dőlt ki
Korábbi csapattársa osztotta ki Max Verstappent a Miami Nagydíj után
Döbbenet: kigyulladt egy autó a pályán a Miami Nagydíj időmérőjén

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!