A 2026-os Forma-1-es szezon egyik legnagyobb kérdését Max Verstappen szolgáltatta azzal, hogy a Japán Nagydíjon egyértelműen belengette a visszavonulását. Az indok egyértelmű, több riválisához hasonlóan neki sem tetszik az új szabályrendszer, ráadásul az sem segített a megítélésén, hogy a Red Bull elmarad a többi istállótól.

Verstappen és Leclerc veszélyes duót alkotnának a Ferrariban

Bár a Miami Nagydíjon a négyszeres világbajnok jól teljesített, a pletykák mégsem halkultak el, viszont sokan gondolják úgy, hogy a megoldás nem a visszavonulás, hanem a csapatváltás lesz.

Max Verstappen a Ferrariban?

David Coulthard, a Red Bull korábbi versenyzője a holland pilóta jövőjéről beszélt az Up To Speed ​​podcastban, amit a Racingnews szemlézett le. A skót szerint Verstappen hiába ápol jó viszonyt − többek között a GT3-as szereplések miatt is − a Mercedes csapatával, ő mégsem ott tudná elképzelni.

„Szerintem Max jobban illik a Ferrari világába. Tudom, hogy jó a kapcsolatuk, és azt is, hogy egy Mercedest vezet a GT3-as versenyeken, de az olaszoknál több szabadsága lehetne”− mondta Coulthard.

Csak be kellene ülnie az autóba, gyorsan vezetnie, nyernie, és mehet is haza.”

Coulthard örült neki, hogy a legutóbbi F1-es hétvégén Verstappen visszatért az élmezőnybe, a holland végül az ötödik helyen ért célba, miután a rajtnál megforgott, s hátulról kellett idénybeli legjobb helyezézésig felkapaszkodnia.