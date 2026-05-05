Max Verstappen számára igazi hullámvasút volt a 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíj, amely végén a Mercedes olasz szupersztárja, Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott. Azonban a végső győztes már megint hihetetlenül rosszul rajtolt, többek között a holland is beelőzte, de aztán megpördült a kettes kanyarban. Miután csapattársa, Isack Hadjar a falba vezette a másik Red Bullt, kijött a boxba, és egy alternatív stratégiával visszavágott a mezőnynek.

Max Verstappen megy el Carlos Sainz mellett

Max Verstappen visszaszólt a kemény kritikára

„Lelökött a pályáról! Azt hiszi, azt csinálhat, amit csak akar, mert a középmezőnyben versenyez, és mi úgysem fogunk harcolni vele” − idézte fel azt az esetet Carlos Sainz, amikor a 17-es kanyarba érve agresszív stílussal előzte meg őt Max Verstappen.

Nem akarok tiszteletlen lenni, de amit a tizenhetes kanyarban tett, az olyan volt mint egy kilövés. Lehet, hogy egy kicsit frusztrálta a megforgás, és megpróbált minél hamarabb visszajutni az élre, de hát ez a versenyzés. Nem fogom kritizálni, csak abban a pillanatban úgy éreztem, hogy ütközni fogunk, ő letolt a pályáról, és három pozíciót vesztettem”

− tette hozzá Sainz, aki a Toro Rosso istállójánál több mint egy szezont volt a holland klasszis csapattársa.

Verstappen végül nagyot hajrázva az ötödik helyen ért célbe, az utolsó körben George Russell mellett ős is letudta vadászni Charles Leclerc-t, akinek autója már nem működött rendeltetésszerűen. A futamot követően Sainz véleményéről is kérdezték a négyszeres világbajnokot, aki sajátosan szúrt vissza.

Erre nem tudom, mit mondjak. A mezőny közepén nagy a dzsungel”

A szezon május 22-24-én Kanadában folytatódik.