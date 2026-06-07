A 19 éves pilóta toronymagasan, 66 ponttal vezeti a világbajnokságot Lewis Hamilton előtt. Andrea Kimi Antonelli a Monacói Nagydíjon megdöntötte Hamilton korábbi rekordját: a fiatal olasz négy évvel fiatalabban tudta először megnyerni a hercegségbeli futamot. Ezzel a McLaren-pilóta lett minden idők legfiatalabb futamgyőztese a Monacói Nagydíjon, Hamilton 2008-ban 23 éves volt.

Antonelli dominál az F1-ben, de miért félt Hamiltontól a piros zászló után?

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Antonelli dominál az F1-ben, de miért félt Hamiltontól a piros zászló után?

Charles Leclerc a falnak csapta Ferrariját a 19-es kanyarban, miután Lance Stroll percekkel korábban ugyanebben a kanyarban hibázott az Aston martinnal, és a mezőny a biztonsági autó mögül indult újra. Ez azt is jelentette, hogy a mezőny teljesen összerendeződött. Történt mindez Antonelli bánatára, aki 10 körrel a vége előtt 20 másodperccel vezetett Hamilton előtt.

A pálya aszfaltborítása több helyen felbomlott Leclerc balesete után, így előkerült a piros zászló - Antonelli a futamot követően pedig arról beszélt, nem örült Hamilton közelségének az állórajtnál.

„Hogy őszinte legyek, nem igazán örültem az új rajtnak. Nem akartam új rajtot, de amikor megjött az értesítés, rendeztem gondolataimat, és újra elkezdtem koncentrálni” — ecsetelte a világbajnoki listavezető 19 éves tinisztár.

Átnéztem az adatokat és koncentráltam az új rajtra. Megpróbáltam megfelelő hőmérsékletre melegíteni a gumijaimat. Amikor kilőttem a rajtnál, tudtam, hogy az első helyen fogok elfordulni az első kanyarban. Onnantól kezdve csak élveztem az utolsó néhány kört.”

Antonelli hozzátette, a Monacói Nagydíj hétvégéje hihetetlen számára. Egyike volt azon versenyeknek, amikor egyszerűen minden természetesen és tökéletesen működik.

„Az autó elképesztő volt és ez óriási önbizalmat adott nekem ahhoz, hogy küzdjek” — vélekedett.

A bajnokság a jövő héten már folytatódik is. Ezúttal nem szerepel szünet a programban. A következő, Katalán Nagydíjra várhatóan több csapat is fejlesztésekkel készül majd, hogy jobb esélyekkel küldje pályára pilótáját Barcelonában.