Fernando Alonso az elmúlt hetekben többször is utalt arra, hogy jelentős előrelépést vár az idény második felétől, amikor az Aston Martin beveti az autó átdolgozott verzióját.

A Magyar Nagydíjon debütálhat a teljesen új Aston Martin

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Megőrültek az Aston Martinnál?

Bár az úgynevezett „B-változat” érkezését a csapat hivatalosan még nem erősítette meg, a Motorsport szerint már a Hungaroringen debütálhat az új konstrukció.

A beszámolók alapján a változtatások mértéke szinte példátlan.

Az Aston Martin mérnökei állítólag annyira elégedetlenek voltak a jelenlegi autó teljesítményével, hogy az új verzióban gyakorlatilag csak az első felfüggesztést tartják meg a mostani AMR26-osból. Minden más területen jelentős módosításokra kerülhet sor.

A projekt középpontjában Adrian Newey áll, aki a tervezőcsapattal közösen arra a következtetésre jutott, hogy nem érdemes tovább foltozgatni az autó alapvető problémáit. Ehelyett egy teljesen új koncepció kidolgozása mellett döntöttek, amely új alapokra helyezheti a versenyautó aerodinamikai és műszaki felépítését.

A fejlesztések nem csupán a karosszériát érintik. A Honda mérnökei is intenzív munkát végeznek az erőforrás fejlesztésén, mivel a hírek szerint a jelenlegi belsőégésű motor teljesítménye közel tíz százalékkal marad el a legfőbb riválisokétól. A fejlesztési programot Szakurában és Silverstone-ban egyaránt kiemelt prioritásként kezelik.

Koji Watanabe, a Honda Racing Corporation elnöke ugyanakkor igyekezett lehűteni a várakozásokat, hangsúlyozva, hogy azonnali csodát nem szabad várni az új fejlesztésektől. Ennek ellenére a gyártó és a csapat mérnökei nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a motor és a karosszéria tökéletes összhangban működjön, mivel a jelenlegi konstrukció problémáinak jelentős része éppen ezen a területen jelentkezik.

A Forma–1-es Magyar Nagydíjig már csak valamivel több mint egy hónap van hátra, így hamarosan kiderülhet, hogy Adrian Newey nagyszabású átalakítása valóban közelebb viszi-e az Aston Martint az élmezőnyhöz, vagy a csapatnak továbbra is hosszabb távon kell építkeznie a siker érdekében.