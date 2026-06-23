Fernando Alonso az elmúlt hetekben többször is utalt arra, hogy jelentős előrelépést vár az idény második felétől, amikor az Aston Martin beveti az autó átdolgozott verzióját.
Megőrültek az Aston Martinnál?
Bár az úgynevezett „B-változat” érkezését a csapat hivatalosan még nem erősítette meg, a Motorsport szerint már a Hungaroringen debütálhat az új konstrukció.
A beszámolók alapján a változtatások mértéke szinte példátlan.
Az Aston Martin mérnökei állítólag annyira elégedetlenek voltak a jelenlegi autó teljesítményével, hogy az új verzióban gyakorlatilag csak az első felfüggesztést tartják meg a mostani AMR26-osból. Minden más területen jelentős módosításokra kerülhet sor.
A projekt középpontjában Adrian Newey áll, aki a tervezőcsapattal közösen arra a következtetésre jutott, hogy nem érdemes tovább foltozgatni az autó alapvető problémáit. Ehelyett egy teljesen új koncepció kidolgozása mellett döntöttek, amely új alapokra helyezheti a versenyautó aerodinamikai és műszaki felépítését.
A fejlesztések nem csupán a karosszériát érintik. A Honda mérnökei is intenzív munkát végeznek az erőforrás fejlesztésén, mivel a hírek szerint a jelenlegi belsőégésű motor teljesítménye közel tíz százalékkal marad el a legfőbb riválisokétól. A fejlesztési programot Szakurában és Silverstone-ban egyaránt kiemelt prioritásként kezelik.
Koji Watanabe, a Honda Racing Corporation elnöke ugyanakkor igyekezett lehűteni a várakozásokat, hangsúlyozva, hogy azonnali csodát nem szabad várni az új fejlesztésektől. Ennek ellenére a gyártó és a csapat mérnökei nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a motor és a karosszéria tökéletes összhangban működjön, mivel a jelenlegi konstrukció problémáinak jelentős része éppen ezen a területen jelentkezik.
A Forma–1-es Magyar Nagydíjig már csak valamivel több mint egy hónap van hátra, így hamarosan kiderülhet, hogy Adrian Newey nagyszabású átalakítása valóban közelebb viszi-e az Aston Martint az élmezőnyhöz, vagy a csapatnak továbbra is hosszabb távon kell építkeznie a siker érdekében.