A címvédő McLaren mellett az Aston Martin F1-es csapata is új külsővel érkezik a hétvégi Monacói Nagydíjra. A brit istálló különleges dizájnjának koncepciója a „kőzettől a versenypályáig” vezető utat követi végig. A csapat főpartnerével, a Maadennel közösen megalkotott külső azt hivatott bemutatni, miként alakulnak át a Földből származó fémek és ásványok, majd hogyan válnak a nagy teljesítményű mérnöki megoldások részévé.
Különleges festést kapott az Aston Martin
A különleges festés egy „színváltó, irizáló felületet” kapott, amelyet az Aston Martin történetében először alkalmazott speciális fóliaborítás segítségével hoztak létre.
Ennek köszönhetően az autó fényezése a versenyhétvége során láthatóan változtatja majd a színét a fényviszonyoktól függően. Az egyedi dizájn nemcsak az autókon jelenik meg, hanem Fernando Alonso és Lance Stroll overálján és sisakján is.
„Ezen a hétvégén büszkén ünnepeljük főpartnerünket, a Maadent ezzel az egyedülálló festéssel” – kezdte Jefferson Slack, az Aston Martin kereskedelmi ügyvezető igazgatója.
„Ez a kampány sokkal többről szól, mint egy egyszerű festésről. Rámutat arra a fontos szerepre, amelyet a Maaden tölt be az anyagok formálásában és átalakításában olyan alkatrészekké, amelyeket mindannyian használunk – többek között a Forma-1 világában is. Izgatottan várjuk, hogy láthassuk a látványos Maaden-dizájnt ezen a hétvégén Monaco utcáin” – tette hozzá a szakember.
Az Aston Martin öt futam után jelenleg pont nélkül áll a konstruktőri tabella utolsó helyén.
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