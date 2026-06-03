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Újabb Forma-1-es csapat készül különleges festéssel a monacói versenyhétvégére. Az Aston Martin a legendás hercegségbeli futam előtt mutatta be új dizájnját, amellyel nemcsak a figyelmet szeretné magára vonni, hanem a pályán is előrelépne a csalódást keltő szezonkezdet után.

A címvédő McLaren mellett az Aston Martin F1-es csapata is új külsővel érkezik a hétvégi Monacói Nagydíjra. A brit istálló különleges dizájnjának koncepciója a „kőzettől a versenypályáig” vezető utat követi végig. A csapat főpartnerével, a Maadennel közösen megalkotott külső azt hivatott bemutatni, miként alakulnak át a Földből származó fémek és ásványok, majd hogyan válnak a nagy teljesítményű mérnöki megoldások részévé. 

Megújul az Aston Martin a monacói versenyhétvégére
Megújul az Aston Martin a monacói versenyhétvégére
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Különleges festést kapott az Aston Martin

A különleges festés egy „színváltó, irizáló felületet” kapott, amelyet az Aston Martin történetében először alkalmazott speciális fóliaborítás segítségével hoztak létre. 

Ennek köszönhetően az autó fényezése a versenyhétvége során láthatóan változtatja majd a színét a fényviszonyoktól függően. Az egyedi dizájn nemcsak az autókon jelenik meg, hanem Fernando Alonso és Lance Stroll overálján és sisakján is.

„Ezen a hétvégén büszkén ünnepeljük főpartnerünket, a Maadent ezzel az egyedülálló festéssel” – kezdte Jefferson Slack, az Aston Martin kereskedelmi ügyvezető igazgatója.

„Ez a kampány sokkal többről szól, mint egy egyszerű festésről. Rámutat arra a fontos szerepre, amelyet a Maaden tölt be az anyagok formálásában és átalakításában olyan alkatrészekké, amelyeket mindannyian használunk – többek között a Forma-1 világában is. Izgatottan várjuk, hogy láthassuk a látványos Maaden-dizájnt ezen a hétvégén Monaco utcáin” – tette hozzá a szakember.

Az Aston Martin öt futam után jelenleg pont nélkül áll a konstruktőri tabella utolsó helyén.

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