A címvédő McLaren mellett az Aston Martin F1-es csapata is új külsővel érkezik a hétvégi Monacói Nagydíjra. A brit istálló különleges dizájnjának koncepciója a „kőzettől a versenypályáig” vezető utat követi végig. A csapat főpartnerével, a Maadennel közösen megalkotott külső azt hivatott bemutatni, miként alakulnak át a Földből származó fémek és ásványok, majd hogyan válnak a nagy teljesítményű mérnöki megoldások részévé.

Megújul az Aston Martin a monacói versenyhétvégére

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Különleges festést kapott az Aston Martin

A különleges festés egy „színváltó, irizáló felületet” kapott, amelyet az Aston Martin történetében először alkalmazott speciális fóliaborítás segítségével hoztak létre.

Ennek köszönhetően az autó fényezése a versenyhétvége során láthatóan változtatja majd a színét a fényviszonyoktól függően. Az egyedi dizájn nemcsak az autókon jelenik meg, hanem Fernando Alonso és Lance Stroll overálján és sisakján is.

From every angle, a different dimension.



Our @MaadenKSA Monaco livery, up close.#MonacoGP pic.twitter.com/LBVS53i65g — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 3, 2026

„Ezen a hétvégén büszkén ünnepeljük főpartnerünket, a Maadent ezzel az egyedülálló festéssel” – kezdte Jefferson Slack, az Aston Martin kereskedelmi ügyvezető igazgatója.

„Ez a kampány sokkal többről szól, mint egy egyszerű festésről. Rámutat arra a fontos szerepre, amelyet a Maaden tölt be az anyagok formálásában és átalakításában olyan alkatrészekké, amelyeket mindannyian használunk – többek között a Forma-1 világában is. Izgatottan várjuk, hogy láthassuk a látványos Maaden-dizájnt ezen a hétvégén Monaco utcáin” – tette hozzá a szakember.

Az Aston Martin öt futam után jelenleg pont nélkül áll a konstruktőri tabella utolsó helyén.