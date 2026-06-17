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Itt a nap bulvárhíre! Christian Horner, a Red Bull egykori Forma–1-es csapatfőnöke és felesége, a korábbi Spice Girls-énekesnő Geri Halliwell hamarosan hátat fordíthat jelenlegi otthonának, és egy valódi történelmi kastélyba költözhet. A brit sajtó értesülései szerint a házaspár komolyan érdeklődik a Northamptonshire megyében található Edgcote House iránt, amelynek értékét mintegy 45 millió fontra, vagyis közel 18 milliárd forintra becsülik.

Ez valami hihetetlen:18 milliárdos kastélyba költözhet a Red Bull egykori Forma-1-es csapatfőnöke, Christian Horner a botrányok után.

Christian Horner 18 milliárdos kastélyba költözhet
Christian Horner 18 milliárdos kastélyba költözhet 
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Miért akarnak költözni Christian Hornerék?

A XVIII. század közepén épült birtok nemcsak méreteivel, hanem történelmi jelentőségével is kitűnik.

 Az épület a nagyközönség számára Jane Austen regénye alapján készült 1995-ös Büszkeség és balítélet című televíziós sorozatból lehet ismerős. Az ingatlan több mint 1700 hektáros területen fekszik, és a főkastély mellett további 31 lakóépület tartozik hozzá, köztük farmházak és egy régi malom is.

A birtok különlegességei között szerepelnek a gondozott díszkertek, egy folyó által táplált tó, valamint egy saját lóversenypálya is. Ez utóbbi különösen vonzó lehet Hornerék számára, hiszen jelenlegi otthonukban is jelentős lovas infrastruktúrát működtetnek, és versenylovak tenyésztésével is foglalkoznak.

A The Sun értesülése szerint a pár már többször is megtekintette az ingatlant, és a tulajdonosokkal folytatott tárgyalások is megkezdődtek. Egy bennfentes szerint Horner és Halliwell régóta ismerik az Edgcote House-t, mivel jelenlegi lakóhelyük nincs messze a birtoktól, és kifejezetten szeretnék megszerezni azt.

A költözési szándék hátterében nem csupán a kastély vonzereje állhat. Hornerék jelenleg egy körülbelül 9 millió font értékű birtokon élnek Banbury közelében, ahol az elmúlt években

 több konfliktusuk is akadt a helyi lakosokkal és a tervezési hatóságokkal. A legismertebb ügy egy engedély nélkül épített pizzasütő kemence körül alakult ki, amely jelentős visszhangot váltott ki a környéken.

A brit lap forrása szerint a házaspár örömmel hagyná maga mögött a vitákkal terhelt időszakot, és egy új környezetben kezdene új fejezetet. Ha sikerül megállapodniuk a tulajdonosokkal, Christian Horner és Geri Halliwell az Egyesült Királyság egyik legimpozánsabb magánbirtokának új gazdái lehetnek.

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