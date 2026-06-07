Az élről Antonelli indulhat majd a Mercedesszel, Max Verstappen a második, Lewis Hamilton a harmadik kockából. A 78 körös F1-es Monacói Nagydíj 15 órakor rajtol.
A legendás F1-es Monacói Nagydíj
A pálya számos dologban eltér a többitől: Monacoban nincs bukótér, az utcai helyszín nagyon szűk pályát biztosít a versenyzőknek, ezért is számít az egyik legveszélyesebb hétvégének. Niki Lauda például úgy tartja, egy pilótának két célja van - megnyerni a vb-címet és győzni a Monacói Nagydíjon. Mivel a pálya önmagában nagyon rövid, ezért ez a verseny áll a legtöbb körből: a jelenleg 78 körös futam régebben 100 körös volt.
Monte Carló festői környezete az autósport szerelmesei számára még győnyörűbbé válik azon a héten, amikor a Forma-1 mezőnye ellátogat Monacoba. Gerorge Russell idei leggynegébb időmérőjét futotta szombaton, csak a hatodik helyről rajtolhat. A hétvége favoritjának kikiáltott Ferrari a második sorból indul majd, Hamilton a harmadik, Charles Lecler negyedik helyről kezdi a futamot.
A McLaren 1000. futama a mai, a Ferrari után csupán az első olyan istáló, amelynek sikerült ezt a rangos mérföldkövet elérnie. A jeles alkalomról az F1 hivatalos csatornája is megemlékezett:
A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton a második helyről rajtol. A brit világbajnok szokásához hűen felhívta magára a figyelmet, nem mindennapi szettben érkezett meg a helyszínre. A hírek szerint a helyszínen szurkol Hamiltonnak Kim Kardashian is. A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra a két celeb közt, azóta pedig több eseményen látták őket együtt. Kardashian először szurkol szerelmének a pálya széléről.
Dráma a rajtnál
Antonelli simán megtartotta vezető helyét a rajtot követően. Érdemi átrendeződés ugyan nem történt, viszont Max Verstappen autója beragadt, a holland egyből félre is húzódott. Óriási volt a dráma, a Red Bull így minden bizonnyal le is mondhat a dobogós helyről.
Csak hozd haza”
— mondta Gianpiero Lambiase, Verstappen versenymérnöke a csapatrádión.
A két Ferrari haladt így Antonelli mögött, a Mercedes viszont komoly, több mint 4 másodperces előnyre tett szert a 4. körre.
A teljes rajtsorrend:
- Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull), George Russell (brit, Mercedes)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren)
- Pierre Gasly (francia, Alpine), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- Nico Hülkenberg (német, Audi), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- Esteban Ocon (francia, Haas), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- Oliver Bearman (brit, Haas), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
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