Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Németh Balázs nem kímélte az RTL-t – nem teszik zsebre, amit mondott

Ezt látnia kell!

Ezek a retró képek mindenkit levesznek a lábukról – ne hagyja ki!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már az időmérő is elképesztő végjátékot hozott a Monacói Nagydíjon. Az F1 legújabb szupersztárja szezonbéli negyedik pole-pozícióját szerezte meg: a 19 éves Andrea Kimi Antonelli az utolsó mért körén tett csodát és indulhat az élről a vasárnapi Monacói Nagydíjon.

Az élről Antonelli indulhat majd a Mercedesszel, Max Verstappen a második, Lewis Hamilton a harmadik kockából. A 78 körös F1-es Monacói Nagydíj 15 órakor rajtol.

Jön a legendás F1-es Monacói Nagydíj
A legendás F1-es Monacói Nagydíj
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A legendás F1-es Monacói Nagydíj

A pálya számos dologban eltér a többitől: Monacoban nincs bukótér, az utcai helyszín nagyon szűk pályát biztosít a versenyzőknek, ezért is számít az egyik legveszélyesebb hétvégének. Niki Lauda például úgy tartja, egy pilótának két célja van - megnyerni a vb-címet és győzni a Monacói Nagydíjon. Mivel a pálya önmagában nagyon rövid, ezért ez a verseny áll a legtöbb körből: a jelenleg 78 körös futam régebben 100 körös volt.

Monte Carló festői környezete az autósport szerelmesei számára még győnyörűbbé válik azon a héten, amikor a Forma-1 mezőnye ellátogat Monacoba. Gerorge Russell idei leggynegébb időmérőjét futotta szombaton, csak a hatodik helyről rajtolhat. A hétvége favoritjának kikiáltott Ferrari a második sorból indul majd, Hamilton a harmadik, Charles Lecler negyedik helyről kezdi a futamot.

A McLaren 1000. futama a mai, a Ferrari után csupán az első olyan istáló, amelynek sikerült ezt a rangos mérföldkövet elérnie. A jeles alkalomról az F1 hivatalos csatornája is megemlékezett:

A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton a második helyről rajtol. A brit világbajnok szokásához hűen felhívta magára a figyelmet, nem mindennapi szettben érkezett meg a helyszínre. A hírek szerint a helyszínen szurkol Hamiltonnak Kim Kardashian is. A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra a két celeb közt, azóta pedig több eseményen látták őket együtt. Kardashian először szurkol szerelmének a pálya széléről.

Dráma a rajtnál

Antonelli simán megtartotta vezető helyét a rajtot követően. Érdemi átrendeződés ugyan nem történt, viszont Max Verstappen autója beragadt, a holland egyből félre is húzódott. Óriási volt a dráma, a Red Bull így minden bizonnyal le is mondhat a dobogós helyről.

Csak hozd haza”

— mondta Gianpiero Lambiase, Verstappen versenymérnöke a csapatrádión. 

A két Ferrari haladt így Antonelli mögött, a Mercedes viszont komoly, több mint 4 másodperces előnyre tett szert a 4. körre.

 

A teljes rajtsorrend:

  1. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  3. Isack Hadjar (francia, Red Bull), George Russell (brit, Mercedes)
  4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren)
  5. Pierre Gasly (francia, Alpine), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  6. Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  7. Nico Hülkenberg (német, Audi), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  8. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  9. Esteban Ocon (francia, Haas), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  10. Oliver Bearman (brit, Haas), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  11. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

 

Cikkünk folyamatosan frissül!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!