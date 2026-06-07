Az élről Antonelli indulhat majd a Mercedesszel, Max Verstappen a második, Lewis Hamilton a harmadik kockából. A 78 körös F1-es Monacói Nagydíj 15 órakor rajtol.

A legendás F1-es Monacói Nagydíj

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A legendás F1-es Monacói Nagydíj

A pálya számos dologban eltér a többitől: Monacoban nincs bukótér, az utcai helyszín nagyon szűk pályát biztosít a versenyzőknek, ezért is számít az egyik legveszélyesebb hétvégének. Niki Lauda például úgy tartja, egy pilótának két célja van - megnyerni a vb-címet és győzni a Monacói Nagydíjon. Mivel a pálya önmagában nagyon rövid, ezért ez a verseny áll a legtöbb körből: a jelenleg 78 körös futam régebben 100 körös volt.

A reminder of how the grid lines up in Monaco... 👀⤵️#F1 #MonacoGP https://t.co/DU37qQgQ26 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Monte Carló festői környezete az autósport szerelmesei számára még győnyörűbbé válik azon a héten, amikor a Forma-1 mezőnye ellátogat Monacoba. Gerorge Russell idei leggynegébb időmérőjét futotta szombaton, csak a hatodik helyről rajtolhat. A hétvége favoritjának kikiáltott Ferrari a második sorból indul majd, Hamilton a harmadik, Charles Lecler negyedik helyről kezdi a futamot.

A McLaren 1000. futama a mai, a Ferrari után csupán az első olyan istáló, amelynek sikerült ezt a rangos mérföldkövet elérnie. A jeles alkalomról az F1 hivatalos csatornája is megemlékezett:

A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton a második helyről rajtol. A brit világbajnok szokásához hűen felhívta magára a figyelmet, nem mindennapi szettben érkezett meg a helyszínre. A hírek szerint a helyszínen szurkol Hamiltonnak Kim Kardashian is. A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra a két celeb közt, azóta pedig több eseményen látták őket együtt. Kardashian először szurkol szerelmének a pálya széléről.

Dráma a rajtnál

Antonelli simán megtartotta vezető helyét a rajtot követően. Érdemi átrendeződés ugyan nem történt, viszont Max Verstappen autója beragadt, a holland egyből félre is húzódott. Óriási volt a dráma, a Red Bull így minden bizonnyal le is mondhat a dobogós helyről.

Csak hozd haza”

— mondta Gianpiero Lambiase, Verstappen versenymérnöke a csapatrádión.

A két Ferrari haladt így Antonelli mögött, a Mercedes viszont komoly, több mint 4 másodperces előnyre tett szert a 4. körre.