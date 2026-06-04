Az Aston Martin idei szezonja eddig katasztrofálisan alakult. A silverstone-i csapatot megbízhatósági problémák, technikai gondok és teljesítménybeli hiányosságok egyaránt hátráltatták, így pont nélkül jelenleg a konstruktőri tabella utolsó helyén áll. Fernando Alonso viszont egyelőre nem számít arra, hogy a hétvégi Monacói Nagydíjon hirtelen fordulat állna be.

Fernando Alonso nem vár nagy csodát a monacói versenyhétvégétől

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Komoly veszélyre figyelmeztet Fernando Alonso

Az Aston Martin idén először épített saját sebességváltót, de Alonso a váltó működésével kapcsolatban aggodalmainak adott hangot. Elmondása szerint, ha a Miamiban tapasztalt visszaváltási problémák újra jelentkeznek, annak a hétvégi Forma-1-es Monacói Nagydíjon súlyos következményei lehetnek.

„Van néhány dolog az autón, amin javítanunk kell. Az egyik ilyen a sebességváltó, és jó teszt lesz erre Monaco. A miami versenyhétvége óta problémáink vannak a váltóval, és Monaco az utolsó hely, ahol megengedhetsz magadnak egy váratlan visszaváltást” – kezdte a csütörtöki F1-es médianapon a kétszeres világbajnok.

Ilyenkor a hátsó kerekek könnyen megcsúszhatnak, és máris a falban találhatod magad. Kívülről úgy tűnhet, mintha a pilóta hibázott volna, pedig sokszor egyszerűen mi is csak utasok vagyunk az autóban. Előfordul, hogy a rendszer váratlanul visszavált egy fokozatot, neked pedig teljes gázzal kell továbbmenned. Kanadában tettünk egy lépést a jó irányba, de Monacóban majd kiderül, valójában hol is tartunk.

„Ha ugyanaz a visszaváltási probléma jelentkezik, mint Miamiban, akkor akár a versenyen sem tudunk majd érdemben részt venni, mert valamelyik féktávon biztosan falba csapódnánk. Ezek a rendellenes visszaváltások egyszerűen túl veszélyesek egy olyan pályán, mint Monaco”.

„Ugyanez igaz a megbízhatóságra is. Ha olyan problémáink lesznek, mint az év elején, amikor néha csak 8-12 kört tudtunk teljesíteni, akkor teljesen mindegy, hogy Monacóban vagy bárhol máshol versenyzünk. Most az a legfontosabb, hogy minden összeálljon. Az elmúlt két hétben, a Kanadai Nagydíj óta ezen dolgoztunk, mert tudjuk, mennyire fontos hétvége következik. Minden apró részletre kiemelt figyelmet fordítunk, ezért már alig várom, hogy újra autóba üljek” – mondta a spanyol klasszis.