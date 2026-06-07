A kétszeres Forma-1-es világbajnok csapata, az Aston Martin botrányosan rosszul kezdte a 2026-os szezont, ugyanis az újonc Cadillac mellett pont nélkül áll a konstruktőri tabella utolsó helyén. Fernando Alonso már a csütörtök médianapon is súlyos következményekre hívta fel csapata figyelmét a sebességváltó miatt, majd a pénteki szabadedzést követően újabb éles kritikát fogalmazott meg.

Fernando Alonso látványosan szenved idén az Aston Martinnál

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Fernando Alonso frusztrált, amiért nincs javulás az Aston Martinnál

A spanyol versenyző vesszőfutása szombaton is folytatódott, miután az időmérőn csak a 21. helyet szerezte meg, így az utolsó sorból lesz kénytelen rajtolni vasárnap a Forma-1-es Monacói Nagydíjon. A 44 éves pilóta az edzés után részletesen kifejtette az újságíróknak, hogy szerinte mi az AMR26-os legfőbb problémája, és miért nem tudják pusztán beállításokkal orvosolni azt.

„Nem volt nagy különbség a pénteki naphoz képest, sokat változtattunk a beállításokon, de ez nem beállítási probléma. Az autónak alapvető gondjai vannak, nem arról van szó, hogy egy kicsit állítunk a hasmagasságon, vagy az első-hátsó stabilizátoron” – kezdte Alonso.

Alonso kiemelte, hogy bár Monaco előtt reménykedtek a jó szereplésben, már az első szabadedzésen kiderült, hogy lassú az autó. Szerinte ez már egy visszatérő minta, ami frusztráló, mert szinte minden hétvégén ugyanazt tapasztalják: nincs érdemi fejlesztés, és jelenleg a mezőny hátsó részében vannak, miközben igyekeznek minden versenyen a maximumot kihozni a csomagból. A spanyol pilóta hozzátette, hogy ő maga igyekszik a lehető legjobb köröket összerakni, ahogy korábban is Monacóban, de a jelenlegi autóval ez csak korlátozottan lehetséges.

„A fel- és le váltások nagyon nehezek. Az autó elveszti az összhangot a sebességváltás és a kanyarodás között, különösen lassú tempónál. Hiányzik a tapadás az első kerekeknél, és az első tengely sem működik megfelelően. Nem harap az autó. Monacóban, ha nincs erős első tengely, akkor nem lehet elég pontosan vezetni és túlságosan közel kerülhetsz a falhoz. Egyszerűen nem vagyunk elég magabiztosak az autóban” – fakadt ki a spanyol.