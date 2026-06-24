A spanyol versenyző, Fernando Alonso számára a 2026-os Forma–1-es szezon eddig korántsem alakult álomszerűen.

Fernando Alonso újabb autócsodát villantott

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Mivel vigasztalódik Fernando Alonso?

Az Aston Martin a Honda gyári támogatásával és Adrian Newey érkezésével hatalmas várakozásokkal kezdte az évet, a pályán azonban egyelőre elmaradnak az eredmények. Alonso jelenleg mindössze egyetlen ponttal áll a világbajnoki tabella 18. helyén, miközben a csapat komoly technikai problémákkal küzd.

A nehéz versenyhétvégék közepette azonban a 44 éves pilóta továbbra is élvezi egyik legnagyobb szenvedélyét, az autókat.

A monacói utcákon most egy Nissan GT-R Black Edition volánja mögött kapták lencsevégre. A modell különlegessége, hogy a 3,8 literes, ikerturbós V6-os motorját a Nissan hagyományainak megfelelően egyetlen mesterember szereli össze kézzel. Az erőforrás 565 lóerős teljesítményre képes, az összkerékhajtásnak és a kifinomult műszaki megoldásoknak köszönhetően pedig a GT-R kevesebb mint három másodperc alatt gyorsul 100 km/órára

- írja a Motorsport.

A Nissan ugyanakkor csak egy darab Alonso elképesztő gyűjteményéből. Az Aston Martin pilótája a mindennapokban gyakran használja a márka DBX707 szabadidő-autóját, emellett nemrég vehette át az exkluzív Aston Martin Valiantot is.

Garázsának egyik legértékesebb darabja az Adrian Newey által tervezett Valkyrie hiperautó, amelynek értéke megközelíti az 1,2 milliárd forintot.

A sajtóhírek szerint Alonso gyűjteménye igazi autóipari múzeumnak is beillene. A modern hiperautók között megtalálható egy Ferrari 599 GTB Alonso Edition, egy Ferrari 812 Competizione, egy McLaren P1, egy LaFerrari, egy Porsche 918 Spyder, valamint egy Lamborghini Sian FKP 37 és egy Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde is. A klasszikusabb ritkaságokat olyan modellek képviselik, mint a Mercedes-Benz CLK GTR, a Ford GT Heritage Edition vagy a legendás Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6.

A monacói felvételek gyorsan bejárták az internetet, a rajongók pedig nem győzték dicsérni Alonso autós ízlését. Többen úgy vélik, hogy a spanyol pilóta rendelkezik a Forma–1 mezőnyének leglenyűgözőbb garázsával.

Ennek az úriembernek az autógyűjteménye teljesen ésszerűtlen, egyszerűen nincs köztük egyetlen csúnya darab sem”

– írta egyikük, míg egy másik hozzászóló szerint Alonso garázsa „valóságos óda a belső égésű motorokhoz”.