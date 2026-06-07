Sokan megijedtek, miután a Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur egészségügy okok miatt váratlanul kórházba került, s emiatt kihagyta a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati programját, vagyis a harmadik szabadedzést és az időmérőt.

Frédéric Vasseur visszatért a Ferrarihoz a rosszullété után

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Kiengedték a kórházból a Ferrari csapatfőnökét

Az 58 éves francia szakember orvosi vizsgálatokon esett át, és benntartották megfigyelésre. Az istálló akkor nem közölt részleteket a csapatfőnök állapotáról, csupán annyit, hogy mielőbbi felépülést kívánnak neki.

Bár eleinte a francia szakember vasárnapi részvétele is kérdésesnek bizonyult, most úgy fest, szerencsére még sem volt annyira súlyos a helyzet, ugyanis az orvosi stáb engedélyezte Fred Vasseurnek, hogy a vasárnapi futamon már ott lehessen a csapattal.

La bonne nouvelle du jour c’est le retour de Fred Vasseur dans le paddock de Monaco 🙏



Le Français était resté en observation hier après une inquiétude médicale.#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Tmgoc5Xrbf — Tear Off (@TearOffFR) June 7, 2026

A marpanellói csapat remekül kezdte a monacói versenyhétvégét, az első két szabadedzést egyaránt behúzta, azonban a várva várt idei első pole-pozíció nem jött össze, de így sem lehet okuk a panaszra, hiszen Lewis Hamilton a harmadik, Charles Leclerc pedig a negyedik lett, vagyis mindketten a második sorból rajtolhatnak majd az utcai versenyen.