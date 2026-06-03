Chalres Leclerc 2018-ban mutatkozott be a Forma–1-ben a Sauber színeiben, miután 2017-ben megnyerte a Forma–2-es bajnokságot: egy évvel később már a Ferrarihoz szerződött, ahol azóta is a Scuderia egyik meghatározó alakja.

Charles Leclerc szerződést hosszabbított a Ferrarival

Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meddig marad a Ferrarinál Charles Leclerc?

A maranellói csapatnál töltött évei során több emlékezetes győzelmet is szerzett, köztük a 2019-es és 2024-es monzai diadalokat, valamint a 2024-es hazai, monacói futamgyőzelmet is, amely különösen érzelmes pillanat volt számára. Jelenleg ő a második legtöbb futamon induló pilóta a Ferrari történetében, Michael Schumacher mögött.

Leclerc a hosszabbítás kapcsán így nyilatkozott:

Együtt hihetetlen pillanatokat és nehezebb időszakokat is átéltünk, de most még jobban hiszek ebben a csapatban. Hálás vagyok, hogy továbbra is együtt küzdhetünk közös célunkért: hogy visszahozzuk a világbajnoki címet Maranellóba. Ferrari-pilótának lenni álom, de egyben felelősség is, amit soha nem veszek félvállról.”

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur szerint a hosszabbítás teljesen természetes lépés volt:

Charles már évek óta a Ferrari család része. Láttuk, hogyan fejlődik nemcsak a mezőny egyik legjobb versenyzőjévé,

hanem olyan emberré is, aki teljes mértékben azonosul a csapattal és annak értékeivel.”

A bejelentés – amelyből nem derül ki, pontosan meddig szól az új kontraktus, csak annyi, hogy több évre – a szezon egyik legfontosabb hétvégéje előtt érkezett, miközben a Ferrari bízik abban, hogy jó formát mutathat Monacóban is.

Bár a Mercedes eddig dominálta az idényt, a szűk utcai pálya és a lassú kanyarok miatt sok szakértő szerint ez a pálya jobban fekhet a Ferrarinak.

A világbajnoki éllovas Kimi Antonelli is a Ferrari esélyeit emelte ki, amikor „a hercegségben a legyőzendő csapatnak” nevezte őket, különösen Leclerc és Lewis Hamilton szereplését hangsúlyozva.

A Ferrari így bizakodva várhatja a hétvégét: nemcsak egy fontos bejelentés után, hanem egy olyan pályán is, ahol 2024-ben már bizonyították, hogy vissza tudnak térni a győztes útra.