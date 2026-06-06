A Ferrari hihetetlenül jól indította a monacói versenyhétvégét, ugyanis az első két szabadedzést egyaránt behúzta, így magabiztosan várhatja a szombati folytatást. Charles Leclerc és Lewis Hamilton tempója is remek, s mindketten tudják, hogy Monacóban az időmérő edzés sokszor fontosabb, mint maga a futam.

Fred Vasseur (képen balra) 2023 óta erősíti a Ferrarit

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Csapatfőnöke nélkül áll ki a Ferrari

A maranellói istálló szombat délután közölte, hogy Fred Vasseur csapatfőnök egészségügyi okok miatt kihagyja a szombati programot.

„Fred Vasseur ma nem lesz jelen a versenypályán. Néhány orvosi vizsgálatot követően a helyi kórházba szállították megfigyelésre, további információt nem adunk ki” − olvasható az X-posztban.

Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

A PlanetF1.com úgy tudja, hogy a francia szakember vasárnapi részvétele is kérdésessé vált.

A Monacói Nagydíj 12:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd jön 16 órától az időmérő edzés, másnap ugyanekkor pedig a futam.