Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Korábban elképzelhetetlen politikai tisztogatásokba kezdett a Tisza párt

Olvasta?

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Charles Leclerc és Lewis Hamilton régóta látott magabiztossággal indították a Monacói Nagydíjat, azonban a harmadik szabadedzésen és az időmérőn biztosan csapatfőnök nélkül maradnak. A Forma-1-es Ferrari ugyanis szombaton jelentette be, hogy Fred Vasseur egészségügyi okok miatt kórházba került.

A Ferrari hihetetlenül jól indította a monacói versenyhétvégét, ugyanis az első két szabadedzést egyaránt behúzta, így magabiztosan várhatja a szombati folytatást. Charles Leclerc és Lewis Hamilton tempója is remek, s mindketten tudják, hogy Monacóban az időmérő edzés sokszor fontosabb, mint maga a futam.

Fred Vasseur (képen balra) 2023 óta erősíti a Ferrarit
Fred Vasseur (képen balra) 2023 óta erősíti a Ferrarit
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Csapatfőnöke nélkül áll ki a Ferrari

A maranellói istálló szombat délután közölte, hogy Fred Vasseur csapatfőnök egészségügyi okok miatt kihagyja a szombati programot.

„Fred Vasseur ma nem lesz jelen a versenypályán. Néhány orvosi vizsgálatot követően a helyi kórházba szállították megfigyelésre, további információt nem adunk ki” − olvasható az X-posztban.

A PlanetF1.com úgy tudja, hogy a francia szakember vasárnapi részvétele is kérdésessé vált.

A Monacói Nagydíj 12:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd jön 16 órától az időmérő edzés, másnap ugyanekkor pedig a futam.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!