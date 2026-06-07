Már a rajtnál is drámai volt a helyzet, amikor a négyszeres világbajnok, Max Verstappen egy kanyart sem tudott megtenni. Az F1-es Monacói Nagydíj aztán elérkezett a biztonsági autós fázis: az utolsó 8 körre egy sprintfutammá alakult a Monacói Nagydíj, miután Charles Leclerc összetörte a Ferrarit.

Leclerc másodpercekkel az újraindítás után brutálisan falhoz vágta a Ferrarit

Fotó: YVES HERMAN / POOL

Leclerc másodpercekkel az újraindítás után brutálisan falhoz vágta a Ferrarit

Antonelli kilőtt az újraindítást követően, majd Leclerc későn fékezett a kigyorsításnál, autója alulkormányzottá vált, és a falban végezte. A Ferrari nem tudott elforudlni, a monacói nem szerzett pontot hazai pályán. A baleset ugyan ott történt, mint Strollé, természetesen újra biztonsági autó volt a pályán.

Közben megjelent a piros zászló. Ismét új rajt következett, előtte azonban szabadon lehetett kereket cserélni. Az utolsó 8 körre egy sprintfutammű alakult a Monacói Nagydíj.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Az FIA és a versenyigazgatóság közölte a futam közben, hogy feltöredezett a pálya aszfaltburkolata. Éppen abban a 19-es kanyarban, amelyben Stroll és Leclerc is a falban kötött ki. A pilóták kiszálltak autóikból, ameddig takarították a pályát: még a versenyigazgató is személyesen megtekintette az aszfalt állapotát. Több helyen, nagy tenyérnyi darabokban hiányzott a megfelelő borítás.

Lecler nagyon csalódott volt a baleset után. A közvetítésben többször is lehetett hallani, ahogy hangosan szitkozódik a bokszban.