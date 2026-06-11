A szabályokat be kell tartani. A 2025-ös idényhez hasonlóan idén is négy szabadedzésen kell átadni autóikat az istállóknak fiatal védenceiknek. Olyan pilóták kaphatnak ülést, akik legfeljebb két F1-es futamon vettek részt. A Ferrari szerda délután közölte, hogy többek között a McLaren és a Mercedes után pénteken ők is mást ültetnek autójukba Lewis Hamilton helyett.

Ki veszi át Hamilton helyét a Ferrarinál?

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Ki veszi át Hamilton helyét a Ferrarinál?

A napokban több csapat is jelezte, hogy először Barcelonában adnak lehetőséget tehetséges pilótáiknak. A katalán pályát az istállók és a versenyzők is jól ismerik már, ezért nem is olyan meglepő a helyszínválasztás.

Korábban a McLaren, a Mercedes, a Red Bull, a Williams, az Audi és a Cadillac számolt be arról, hogy mást ültetnek autójukba. Szerdán pedig a Ferrari közölte, a pénteki első szabadedzésen Dino Beganovic, a svéd juniorpilóta veszi át Lewis Hamilton helyét.

Beganovic, aki idén már a második teljes F2-es idényét teljesíti, 2025-ben már vezethette két hétvégén a Ferrarit. A 2026-os modellt azonban még nem volt alkalma kipróbálni.

Nagyon várom már Barcelonát. Különleges lesz újra magamra ölteni a vörös overált. Visszaülni az autóba, dolgozni a csapat szerelőivel és mérnökeivel. Viszonylag új lesz számomra az autó a szabályváltozások és az újdonságok miatt”

– mondta a svéd pilóta.

A fiatal Beganovic hozzátette, az lesz a legfőbb célja, hogy a lehető leggyorsabban felvegye a ritmust és hasznos visszajelzéseket adjon. Úgy fogalmazott, ha ezt megvalósítja, mindenki számára pozitív lesz az edzés.

A hétvégén folytatódnak az F1 küzdelmei. A következő, Katalán Nagydíjra várhatóan több csapat is fejlesztésekkel készül majd, hogy jobb esélyekkel küldje pályára pilótáját Barcelonában.