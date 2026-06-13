Charles Leclerc jó kezdte a Forma-1-es Katalán Nagydíj időmérőjét, hiszen a Q1-ben a Ferrari pilótájáé volt a harmadik leggyorsabb kör, majd a Q2-ben a második legjobb időt autózta.

A Ferrari pilótája biztatón kezdett az időmérőn

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Úgy tűnt, a Ferrari monacói pilótája akár a pole-pozícióért is harcba szállhat az időmérő utolsó etapjában, azonban a Q3-ban egy hiba után falhoz csapta autóját, így a vasárnapi futamot csak a 10. helyről kezdheti meg.

A Ferrari pilótája szégyelli magát az időmérő után

Leclerc a Q3-ban kiszélesítette az ívet a 4-es kanyar kijáratánál, ez után megpróbált nagyobb gázt adni, de megcsúszott a pálya poros részén, így pedig a hirtelen túlkormányzottság miatt a gumifalnak csapódott.

Megpróbáltam hamarabb elengedni a féket, hogy nagyobb tempót vigyek be a kanyarba, mert tudtam, hogy ez a fő gyengeségünk, ha nem az egyetlen, mivel minden más kanyarban nagyon gyorsak vagyunk”

– idézte fel a történteket Leclerc, aki hangsúlyozta, hogy nincs mentsége a hibájára.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

„Próbáltam nagyobb sebességet vinni a kanyarba, ez működött is, de aztán a pálya koszos oldalán kaptam rá a gázra, és elvesztettem a hátulját, de erre nincs igazán mentség” – folytatta a Ferrari tízszeres futamgyőztes pilótája.

Leclerc Barcelonában új fékbeállítással próbálkozott, miután a korábbi konfiguráció problémákat okozott a Kanadai és Monacói Nagydíjon is. Azonban a Ferrari pilótája elutasította azt a felvetést, miszerint Lewis Hamilton megközelítésének átvétele szerepet játszott volna a balesetben.

Nem, nem, semmi ilyesmi nincs benne. Őszintén szólva már az FP2-től kezdve nagyon jól alkalmazkodtam. Nagyon kényelmesen éreztem magam vele, szó sincs erről. Nincs kifogás arra, hogy referenciát kerestem volna vagy ilyesmi”

– válaszolta, amikor arról kérdezték, hogy a fékek szerepet játszottak-e a balesetben.

Nagyon szégyellem magam az elmúlt három hétvége után, amelyek különösen nehezek voltak számomra, hogy tempót találjak a problémák miatt, amikkel küzdöttem. Ma és ezen a hétvégén minden nagyon jónak érződött, és ezekben a napokban teljesítenem kellene, de nem sikerült, ezért összességében nagyon szégyellem magam”

– mondta Leclerc, aki a balesete ellenére erős felzárkózásban bízik a 66 körös barcelonai futamon.