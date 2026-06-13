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Összetört a Ferrari pilótája! A Forma-1-es Katalán Nagydíj időmérőjén Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája a falhoz csapat az autóját a Q3-ban, így a vasárnapi futamon csak a 10. helyről rajtolhat majd. Az időmérő után Leclerc csalódottan nyilatkozott és azt mondta: szégyelli magát a történtek miatt.

Charles Leclerc jó kezdte a Forma-1-es Katalán Nagydíj időmérőjét, hiszen a Q1-ben a Ferrari pilótájáé volt a harmadik leggyorsabb kör, majd a Q2-ben a második legjobb időt autózta. 

Charles Leclerc, a Ferrari pilótája biztatón kezdett az időmérőn
A Ferrari pilótája biztatón kezdett az időmérőn 
Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Úgy tűnt, a Ferrari monacói pilótája akár a pole-pozícióért is harcba szállhat az időmérő utolsó etapjában, azonban a Q3-ban egy hiba után falhoz csapta autóját, így a vasárnapi futamot csak a 10. helyről kezdheti meg.

A Ferrari pilótája szégyelli magát az időmérő után

Leclerc a Q3-ban kiszélesítette az ívet a 4-es kanyar kijáratánál, ez után megpróbált nagyobb gázt adni, de megcsúszott a pálya poros részén, így pedig a hirtelen túlkormányzottság miatt a gumifalnak csapódott.

Megpróbáltam hamarabb elengedni a féket, hogy nagyobb tempót vigyek be a kanyarba, mert tudtam, hogy ez a fő gyengeségünk, ha nem az egyetlen, mivel minden más kanyarban nagyon gyorsak vagyunk” 

idézte fel a történteket Leclerc, aki hangsúlyozta, hogy nincs mentsége a hibájára.

„Próbáltam nagyobb sebességet vinni a kanyarba, ez működött is, de aztán a pálya koszos oldalán kaptam rá a gázra, és elvesztettem a hátulját, de erre nincs igazán mentség” – folytatta a Ferrari tízszeres futamgyőztes pilótája. 

Leclerc Barcelonában új fékbeállítással próbálkozott, miután a korábbi konfiguráció problémákat okozott a Kanadai és Monacói Nagydíjon is. Azonban a Ferrari pilótája elutasította azt a felvetést, miszerint Lewis Hamilton megközelítésének átvétele szerepet játszott volna a balesetben.

Nem, nem, semmi ilyesmi nincs benne. Őszintén szólva már az FP2-től kezdve nagyon jól alkalmazkodtam. Nagyon kényelmesen éreztem magam vele, szó sincs erről. Nincs kifogás arra, hogy referenciát kerestem volna vagy ilyesmi” 

– válaszolta, amikor arról kérdezték, hogy a fékek szerepet játszottak-e a balesetben.

Nagyon szégyellem magam az elmúlt három hétvége után, amelyek különösen nehezek voltak számomra, hogy tempót találjak a problémák miatt, amikkel küzdöttem. Ma és ezen a hétvégén minden nagyon jónak érződött, és ezekben a napokban teljesítenem kellene, de nem sikerült, ezért összességében nagyon szégyellem magam” 

– mondta Leclerc, aki a balesete ellenére erős felzárkózásban bízik a 66 körös barcelonai futamon.

Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc leaves the pit lane to compete in the qualifying session at the Circuit de Catalunya ahead of the Catalonia Formula One Grand Prix in Montmelo, on the outskirts of Barcelona, on June 13, 2026. (Photo by Manaure QUINTERO / POOL / AFP)
Leclerc a vasárnapi Katalán Nagydíjon a 10. helyről rajtolhat majd
Fotó: Manaure Quintero/AFP

„Azt hiszem, holnap nagyszerűek lehetünk, és vissza tudunk jönni. Optimista vagyok, de jelenleg az időmérő csalódása az egyetlen, amire gondolni tudok” – tette hozzá a Ferrari pilótája, aki az idei Forma-1-es szezonban legutóbb a márciusi Japán Nagydíjon állhatott dobogóra. 

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