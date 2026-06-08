Charles Lecler dühösen nyilatkozott a futamot követően. A Ferrari pilótája nem tudta befejezni az F1-es Monacói Nagydíjat, csúnyán összetörte autóját.
Fékproblémák vezették a falba Leclerc Ferrariját?
Charles Leclerc dühösen állt az újságírók elé Monacóban. A Ferrari pilótája úgy fogalmazott „veszélyes határon” mozognak az autó fékproblémái, amelyek a balesethez vezettek.
A 65. körben a - rövid időn belül második - biztonsági autós újraindítást követően Leclerc a gumifalnak csapódott az utolsó kanyarban. Az eset után előkerült a piros zászló, a versenyt félbeszakították, mert a pálya aszfaltburkolata felszakadt. Leclerc a Kanadai Nagydíjon és most Monacóban is fékproblémákkal küzdött, de mégis úgy érezte, ennek minimális hatása volt a balesetre. Felemelte azonban a hangját az ellen, hogy „idiótának tűnjön”, és „veszélyes” fékproblémákra is rávilágított.
„Nyilván nem segít, ha az aszfalt felszakad, de az adatok magukért beszélnek. Nem tudom, mennyire mehetek bele a részletekbe, de rendkívül frusztráló a helyzet” — mondta a Ferrari monacói pilótája. „Mindig őszinte voltam és vagyok, bármennyi hibát is kövessek el. Utálnám, ha úgy kellene a tükörbe néznem, hogy kifogásokat keresek, amikor hibázom. Ezért is vagyok mindig nyílt és őszinte, amikor a kamerák elé állok.”
Leclerc hangsúlyozta, a történésekért nem ő a felelős. Arról beszélt, hogy az első fékek sokkal gyorsabban koptak, mint gondolta, a hátsók pedig egyáltalán nem lassították autóját.
Nem vállalom a felelősséget ezért. Nem működtek a hátsó fékek, és már két futam óta küszködöm ezzel. Voltak különbségek az autók között, de nem hiszem, hogy ez jelentette volna a hátrányt”
— vélekedett Leclerc.
Montreálban, a Kanadai Nagydíjon a hideg gumikkal, és az ingadozással harcolt. Azt mondta óvatosan fogalmazva, hogy egy rémálom volt.
„Nincs sok mondanivalóm, de ma úgy nézek ki, úgy állok itt előttetek, mint egy idióta. Ha a saját hibád miatt nézel ki idiótának, az még rendben van, de ez már a veszélyesség határát súrolja” — zárta gondolatait Leclerc.
A bajnokság a jövő héten már folytatódik is. Ezúttal nem szerepel szünet a programban. A következő, Katalán Nagydíjra várhatóan több csapat is fejlesztésekkel készül majd, hogy jobb esélyekkel küldje pályára pilótáját Barcelonában.