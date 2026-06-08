„Nyilván nem segít, ha az aszfalt felszakad, de az adatok magukért beszélnek. Nem tudom, mennyire mehetek bele a részletekbe, de rendkívül frusztráló a helyzet” — mondta a Ferrari monacói pilótája. „Mindig őszinte voltam és vagyok, bármennyi hibát is kövessek el. Utálnám, ha úgy kellene a tükörbe néznem, hogy kifogásokat keresek, amikor hibázom. Ezért is vagyok mindig nyílt és őszinte, amikor a kamerák elé állok.”

Leclerc hangsúlyozta, a történésekért nem ő a felelős. Arról beszélt, hogy az első fékek sokkal gyorsabban koptak, mint gondolta, a hátsók pedig egyáltalán nem lassították autóját.

Nem vállalom a felelősséget ezért. Nem működtek a hátsó fékek, és már két futam óta küszködöm ezzel. Voltak különbségek az autók között, de nem hiszem, hogy ez jelentette volna a hátrányt”

— vélekedett Leclerc.

Montreálban, a Kanadai Nagydíjon a hideg gumikkal, és az ingadozással harcolt. Azt mondta óvatosan fogalmazva, hogy egy rémálom volt.

„Nincs sok mondanivalóm, de ma úgy nézek ki, úgy állok itt előttetek, mint egy idióta. Ha a saját hibád miatt nézel ki idiótának, az még rendben van, de ez már a veszélyesség határát súrolja” — zárta gondolatait Leclerc.