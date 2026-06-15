A Mercedes 19 éves olasz versenyzője nem sokkal azután esett ki a futamból, hogy megelőzte csapattársát, George Russellt, és feljött a második helyre. Antonelli autójában váratlan elektromos hiba lépett fel, ezért a 5-ös kanyar kijáratánál félre kellett állnia a Forma-1 világbajnoki pontversenyének első helyén álló pilótának.

Antonelli előnye csökkent a Forma-1-es pontverseny élén

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

A Forma-1 élmezőnye összesűrűsödött

A kiesés miatt a bajnoki előnye is csökkent: Lewis Hamilton győzelmével 41 pontra faragta a hátrányát az összetettben. Antonelli ugyanakkor szerencsésnek mondhatja magát, mert a versenytáv több mint 90 százalékát teljesítette, így hivatalosan a 16. helyen rangsorolták. Ennek köszönhetően az öt másodperces büntetést a futam eredményéhez adták hozzá, és nem alakították át rajtbüntetéssé a következő, Osztrák Nagydíjra.

Az ügy érdekessége, hogy a versenybírák szerint a pályaelhagyásokkal kapcsolatos jelenlegi eljárás felülvizsgálatra szorulhat. Antonelli ugyanis csak a negyedik szabálysértése után kapta meg a fekete-fehér figyelmeztető zászlót, mivel az egyik korábbi pályaelhagyást a rendszer csak később észlelte.

A sportfelügyelők közleményükben kiemelték, hogy bár a figyelmeztetés késve érkezett, ez nem mentesíti a versenyzőt a szabályok betartása alól. Ugyanakkor jelezték az FIA felé, hogy a jelenlegi irányelvek bizonyos helyzetekben félreérthetők lehetnek, ezért javasolják azok mielőbbi felülvizsgálatát.

Antonelli számára így a barcelonai hétvége különösen fájdalmasan alakult: egy biztosnak tűnő dobogós helyezést veszített el műszaki hiba miatt, majd a leintés után még egy időbüntetést is kapott.