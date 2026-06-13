Kim Kardashian először tűnt fel Forma-1-es rajtrácson a monacói versenyhétvégén, amely során kedvese, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a második helyen ért célba Andrea Kimi Anontelli mögött. A Mercedes csodatinije verhetetlennek tűnik a 2026-os szezonban, viszont azt ő sem tudta elkerülni, hogy a televíziós személyiség ne nyúlja le a saját törülközőjét.

A Forma-1 listavezetője, Andrea Kimi Antonelli, nyakában a törülközővel

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Különleges ajándék a Forma-1-es Katalán Nagydíjon

Kardashian persze nemcsak a törülközős incidens miatt bosszantotta fel a szurkolókat, hanem azzal is, hogy nem volt hajlandó válaszolni a legendás Martin Brundle kérdéseire a rajtrácson. Azóta a komplett F1-ből is kitiltanák az amerikai celebet, aki a Katalán Nagydíjon is hamar letette a névjegyét.

Lewis Hamilton mellett Andrea Kimi Anontelli is kiülte a spanyol hétvége első szabadedzését, így ő is a másodikon kezdett, amely során egy különleges ajándék várt rá.

Az olasz csodatini, aki 66 ponttal vezeti a világbajnoki pontversenyt, éppen kiszállt a versenyautójából, amikor egy személyre szabott, masnival bekötött törülközőt kapott a garázsban.

„Kiminek, Kimtől” − olvasható a törülközőn, amit Antonelli a nyakába rakott, majd mintha Hamiltont látnánk, felpattant egy rollerre.

A Forma-1-es Katalán Nagydíj magyar idő szerint 12:30-tól folytatódik a harmadik szabadedzéssel, délután 16 órakor pedig jön az időmérő edzés.