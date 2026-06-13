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A Forma-1-es barcelonai, Katalán Nagydíj időmérő edzésén Charles Leclerc balesete miatt előkerült a piros zászló. Az időmérő végén Hamilton közel volt pályafutása 105. Forma-1-es pole-jához, de végül csak az egyik Mercedest tudta megelőzni.

A Forma-1-es mezőny Monaco után érkezett Spanyolországba, ahol az első szabadedzésen a Mercedes, míg a másodikon meglepetésre a McLaren végzett az élen. A szombati, harmadik gyakorláson pedig újra a Mercedes volt a leggyorsabb, de Bottas fékproblémái miatt maradt emlékezetes az etap. 

Lewis Hamtilton 64 ezredre volt a Forma-1-es pole-tól
Lewis Hamtilton 64 ezredre volt a Forma-1-es pole-tól
Fotó: MANAURE QUINTERO / POOL

A Forma-1-es időmérőre is maradt a hőség

A barcelonai időmérőn továbbra is nyárias volt az időjárás, a Q1-ben sokáig az egyik hazai versenyző, Carlos Sainz állt az élen, de a Williams pilótáját a szakasz végére többen is megelőzték. Sorrendben Hülkenberg, Max Verstappen, majd Charles Leclerc is megelőzte. A két Mercedes közül első nekifutásra csak Russell előzte meg Leclerc-t, majd Antonelli a Ferrari mögé futott be.

Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari drives in the paddock during qualifying for the Barcelona - Catalunya GP at Circuit de Catalunya in Montmelo, Spain, on June 13, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton fantasztikus körrel nyitott az időmérőn
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Nem sokkal később Lewis Hamilton rakott össze egy szép kört, és élre állt a Ferrarival, amit nem is sikerült senkinek túlszárnyalnia. A két utolsó a két Aston Martin lett, de kiesett a két Cadillac és a Albon, valamint Ocon is.

A Q2-ben Verstappen állt az élre, majd Leclerc futotta meg a hétvége addigi legjobb idejét, de nem sokáig vezetett, ugyanis Russell megelőzte a monacói pilótát. A két Mercedes és a két Ferrari állt az élen, az utolsó gyors körök előtt. A Russell, Leclerc, Antonelli sorrend nem változott az élen, de Norris letolta Hamiltont a képzeletbeli dobogóról. A Q2-ben végül Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman és Sainz esett ki.

A Q3-ban Piastri ment egy gyors kört, majd szinte azonnal jött a piros zászló, hiszen Leclerc hibázott nagyot és a falba csapódott a Ferrarival, de nyolc és fél perc még maradt az órán.

A gyors mentés és pályafelújítás után még mindnekinek volt lehetősége: Rusell megelőzte Piastrit, majd jöhettek az utolsó körök. Antonelli is Russell is javított az aktuális időn, de a brit állt az élen. A végén Hamilton jött be a második helyre a két Mercedes közé, mindössze 64 ezreddel maradt el honfitárástól.

 

 

 

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