A Forma-1-es mezőny Monaco után érkezett Spanyolországba, ahol az első szabadedzésen a Mercedes, míg a másodikon meglepetésre a McLaren végzett az élen. A szombati, harmadik gyakorláson pedig újra a Mercedes volt a leggyorsabb, de Bottas fékproblémái miatt maradt emlékezetes az etap.

Lewis Hamtilton 64 ezredre volt a Forma-1-es pole-tól

Fotó: MANAURE QUINTERO / POOL

A Forma-1-es időmérőre is maradt a hőség

A barcelonai időmérőn továbbra is nyárias volt az időjárás, a Q1-ben sokáig az egyik hazai versenyző, Carlos Sainz állt az élen, de a Williams pilótáját a szakasz végére többen is megelőzték. Sorrendben Hülkenberg, Max Verstappen, majd Charles Leclerc is megelőzte. A két Mercedes közül első nekifutásra csak Russell előzte meg Leclerc-t, majd Antonelli a Ferrari mögé futott be.

Lewis Hamilton fantasztikus körrel nyitott az időmérőn

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Nem sokkal később Lewis Hamilton rakott össze egy szép kört, és élre állt a Ferrarival, amit nem is sikerült senkinek túlszárnyalnia. A két utolsó a két Aston Martin lett, de kiesett a két Cadillac és a Albon, valamint Ocon is.

A Q2-ben Verstappen állt az élre, majd Leclerc futotta meg a hétvége addigi legjobb idejét, de nem sokáig vezetett, ugyanis Russell megelőzte a monacói pilótát. A két Mercedes és a két Ferrari állt az élen, az utolsó gyors körök előtt. A Russell, Leclerc, Antonelli sorrend nem változott az élen, de Norris letolta Hamiltont a képzeletbeli dobogóról. A Q2-ben végül Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman és Sainz esett ki.

A Q3-ban Piastri ment egy gyors kört, majd szinte azonnal jött a piros zászló, hiszen Leclerc hibázott nagyot és a falba csapódott a Ferrarival, de nyolc és fél perc még maradt az órán.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

A gyors mentés és pályafelújítás után még mindnekinek volt lehetősége: Rusell megelőzte Piastrit, majd jöhettek az utolsó körök. Antonelli is Russell is javított az aktuális időn, de a brit állt az élen. A végén Hamilton jött be a második helyre a két Mercedes közé, mindössze 64 ezreddel maradt el honfitárástól.