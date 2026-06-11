A Forma-1 2026-os szabályrendszere nem úgy sült el, ahogyan azt a megálmodói annak idején eltervezték. Régóta nem érkezett ennyi panasz a versenyzés minőségére, de a szurkolók mellett a versenyzők is már több esetben kifejtették nemtetszésüket. Nos, nagyon úgy néz ki, hogy az FIA meghallotta vagy éppen megelégelte a panaszokat, hiszen a felek megállapodásra jutottak a technikai szabályok módosításról.

Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíjat

Fotó: VIET TRAN / NurPhoto

2027-re teljesen megváltozhat a Forma-1

Ahogyan arról a Formula.hu beszámolt, az FIA, a Formula One Management, a csapatok és a motorgyártók megállapodtak a 2027-es és 2028-as F1-es szabályrendszer módosításáról. Azért lépték meg ezt, mert a 2026-ra bevezetett forradalom első hónapjaiban több problémára is fény derült, nem mellékes pedig az a cél, hogy a versenyzés mellett az időmérő edzések is látványosabbak legyenek.

Fokozatosan növelnék a belső égésű motorok szerepét, az időmérő edzésekre pedig végre valahára visszatérne a padlógázas vezetés, amit már rengetegen hiányolnak.

Fontos kiemelni, hogy ettől még szeretnék megtartani az eddig is látott sok előzéses versenyeket, amelyek látványra közönségszórakoztatók, csak olykor veszélyes tempókülönbségek tudnak kialakulni a féktávokon. Ez Oliver Bearman és Franco Colapinto japán baleseténél volt különösen látványos és egyben rémisztő is.

😮Bearman señala a Colapinto como culpable de su accidente en Suzuka: "Inaceptable"



🗣️"Los pilotos acordamos que teníamos que respetarnos un poco más"



🗣️"Me vio venir y se movió; no me gustó nada lo que hizo"



ℹ️Up to speedpic.twitter.com/Aqc41ikP7r — SoyMotor.com (@SoyMotor) April 17, 2026

A szabálymódosítások legfontosabb célja, hogy 2028-ra 60/40 arányra változzon a belső égésű motor és az energia-visszanyerő rendszer közötti teljesítménymegosztás, előbbi 2027-re 420 kW-ra nő majd, egy évvel később pedig 450-re.

Hozzáteszik, ezzel nem a teljes koncepciót szeretnék a kukába dobni, hanem finomhangolni, hogy a jövőben már ne legyenek az első hat fordulóban tapasztalt problémák. A végleges jóváhagyás június 23-ra várható, ugyanis akkor terjesztik a Motorsport Világtanács elé a terveket.