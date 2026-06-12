A múlt heti monacói futam után a Forma-1 mezőnye Spanyolországba látogatott, ahol idén először rendezik meg a Barcelona-Katalónia Nagydíjat. Az F1-ben 1991-ben bemutatkozó Circuit de Barcelona-Catalunya eddig a Spanyol Nagydíjnak adott otthont, ám új madridi pálya – amely majd szeptemberben debütál – felváltotta a versenynaptárban.

Lewis Hamilton a paddockból volt kénytelen nézni a Forma-1-es Katalán Nagydíj első szabadedzését

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Russell üzent Antonellinek a Forma-1-es Katalán Nagydíj előtt

A hétvége legnagyobb kérdése, hogy megállítható-e Andrea Kimi Antonelli és a Mercedes?! A csillagos csapat az első hat futamot behúzta, a 19 éves pilóta ráadásul Monte-Carlóban sorozatban ötödik győzelmét aratta, így már tetemesnek mondható 66 pontos előnnyel vezet összetettben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt.

Szintén nagy kérdés, hogy a Mercedes másik pilótája, George Russell képes lesz-e visszavágni csapattársának. Az első válaszokat már az első szabadedzés megadhatja, igaz, többek között Antonelli, Hamilton és a címvédő Lando Norris sem gurult a pályára, helyettük olyan fiatal pilóták kaptak lehetőséget, mint a korábbi F2-es versenyző Frederik Vesti, a Ferrari svéd tehetsége, Dino Beganovic, vagy a tavalyi F2-es bajnok, Leonardo Fornaroli.

Rögtön sárga zászlóval indult a tréning, ugyanis Carlos Sainznak kormányproblémái adódtak, az eszközt azonban viszonylag gyorsan kicserélték a Williams csapata. Viszont a szerelők nem dőlhettek hátra, ugyanis az Alex Albon helyén versenyző Luke Browning autójával is adódtak elektronikai gondok. Az újonc végül nem is tudott pályára hajtani.

Verstappennek akadtak problémai Barcelonában

Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Nem sokkal később már a mezőny fele is futott mért kört, Russell pedig élre állt. Bár Max Verstappen szokásához híven erős körrel kezdett, a Red Bull holland pilótája nem lehetett maradéktalanul elégedett, ugyanis alul- és túlkormányzottsággal is küzdött, így az edzés féltávjánál csak a hatodik helyen autózott.

Igen, őszintén szólva nem tudom, mit kezdjek ezzel. Az egyik kanyarban alulkormányzottság van, aztán meg túlkormányzottság. Van itt minden, egyszerűen...szörnyű

– dühöngött Verstappen a csapatrádióban.