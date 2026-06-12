A múlt heti monacói futam után a Forma-1 mezőnye Spanyolországba látogatott, ahol idén először rendezik meg a Barcelona-Katalónia Nagydíjat. Az F1-ben 1991-ben bemutatkozó Circuit de Barcelona-Catalunya eddig a Spanyol Nagydíjnak adott otthont, ám új madridi pálya – amely majd szeptemberben debütál – felváltotta a versenynaptárban.
Russell üzent Antonellinek a Forma-1-es Katalán Nagydíj előtt
A hétvége legnagyobb kérdése, hogy megállítható-e Andrea Kimi Antonelli és a Mercedes?! A csillagos csapat az első hat futamot behúzta, a 19 éves pilóta ráadásul Monte-Carlóban sorozatban ötödik győzelmét aratta, így már tetemesnek mondható 66 pontos előnnyel vezet összetettben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt.
Szintén nagy kérdés, hogy a Mercedes másik pilótája, George Russell képes lesz-e visszavágni csapattársának. Az első válaszokat már az első szabadedzés megadhatja, igaz, többek között Antonelli, Hamilton és a címvédő Lando Norris sem gurult a pályára, helyettük olyan fiatal pilóták kaptak lehetőséget, mint a korábbi F2-es versenyző Frederik Vesti, a Ferrari svéd tehetsége, Dino Beganovic, vagy a tavalyi F2-es bajnok, Leonardo Fornaroli.
Rögtön sárga zászlóval indult a tréning, ugyanis Carlos Sainznak kormányproblémái adódtak, az eszközt azonban viszonylag gyorsan kicserélték a Williams csapata. Viszont a szerelők nem dőlhettek hátra, ugyanis az Alex Albon helyén versenyző Luke Browning autójával is adódtak elektronikai gondok. Az újonc végül nem is tudott pályára hajtani.
Nem sokkal később már a mezőny fele is futott mért kört, Russell pedig élre állt. Bár Max Verstappen szokásához híven erős körrel kezdett, a Red Bull holland pilótája nem lehetett maradéktalanul elégedett, ugyanis alul- és túlkormányzottsággal is küzdött, így az edzés féltávjánál csak a hatodik helyen autózott.
Igen, őszintén szólva nem tudom, mit kezdjek ezzel. Az egyik kanyarban alulkormányzottság van, aztán meg túlkormányzottság. Van itt minden, egyszerűen...szörnyű
– dühöngött Verstappen a csapatrádióban.
Aztán bő 20 perccel a vége előtt, miközben Gabriel Bortoleto megcsípte a sóderágyat az Audival, Verstappen 1:17.047-es idővel átvette a vezetést, de Russell 7 tizedet ráverve szinte egyből vissza is vette az első helyet.
Több versenyző is felrakta a lágy gumikat, így az utolsó tíz percre sorra jöttek a gyors köridőt, de Russell győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.
A szabadedzés legkellemesebb meglepetését a McLaren olasz tehetsége, Leonardo Fornaroli okozta, aki ötödik helyen zárt, ezzel ő teljesített a legjobban a fiatalok közül.
A spanyolországi versenyhétvége programja délután 17.00 órától folytatódik a második szabadedzéssel.
A Katalán Nagydíj első szabadedzés végeredménye:
- George Russell (Mercedes) 1:16.363 - 27 kör
- Oscar Piastri (McLaren) 1:16.566 - 28 kör
- Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.883 - 28 kör
- Max Verstappen (Red Bull) 1:17.047 - 29 kör
- Leonardo Fornaroli (McLaren) 1:17.216 - 22 kör
- Paul Aron (Audi) 1:17.321 - 24 kör
- Liam Lawson (RB) 1:17.472 - 24 kör
- Dino Beganovic (Ferrari) 1:17.778 - 30 kör
- Arvid Lindblad (RB) 1:17.804 - 29
- Franco Colapinto (Alpine) 1:17.893 - 28 kör
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