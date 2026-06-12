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Régen látott eseménytelen egy órát hozott a Katalán Nagydíj első szabadedzése. A zavartalan körözések után George Russell, a Mercedes pilótája autózta a legjobb időt a pénteki Forma-1-es tréningen, megelőzve a McLarenes Oscar Piasrit és a Ferrari versenyzőjét, Charles Leclerc-et.

A múlt heti monacói futam után a Forma-1 mezőnye Spanyolországba látogatott, ahol idén először rendezik meg a Barcelona-Katalónia Nagydíjat. Az F1-ben 1991-ben bemutatkozó Circuit de Barcelona-Catalunya eddig a Spanyol Nagydíjnak adott otthont, ám új madridi pálya – amely majd szeptemberben debütál – felváltotta a versenynaptárban.

Lewis Hamilton a paddockból volt kénytelen nézni a Forma-1-es Katalán Nagydíj első szabadedzését
Lewis Hamilton a paddockból volt kénytelen nézni a Forma-1-es Katalán Nagydíj első szabadedzését
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Russell üzent Antonellinek a Forma-1-es Katalán Nagydíj előtt

A hétvége legnagyobb kérdése, hogy megállítható-e Andrea Kimi Antonelli és a Mercedes?! A csillagos csapat az első hat futamot behúzta, a 19 éves pilóta ráadásul Monte-Carlóban sorozatban ötödik győzelmét aratta, így már tetemesnek mondható 66 pontos előnnyel vezet összetettben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt.

Szintén nagy kérdés, hogy a Mercedes másik pilótája, George Russell képes lesz-e visszavágni csapattársának. Az első válaszokat már az első szabadedzés megadhatja, igaz, többek között Antonelli, Hamilton és a címvédő Lando Norris sem gurult a pályára, helyettük olyan fiatal pilóták kaptak lehetőséget, mint a korábbi F2-es versenyző Frederik Vesti, a Ferrari svéd tehetsége, Dino Beganovic, vagy a tavalyi F2-es bajnok, Leonardo Fornaroli.

Rögtön sárga zászlóval indult a tréning, ugyanis Carlos Sainznak kormányproblémái adódtak, az eszközt azonban viszonylag gyorsan kicserélték a Williams csapata. Viszont a szerelők nem dőlhettek hátra, ugyanis az Alex Albon helyén versenyző Luke Browning autójával is adódtak elektronikai gondok. Az újonc végül nem is tudott pályára hajtani.

Max Verstappen of Team Oracle Red Bull Racing, Red Bull Ford RB22, in the pit lane during the FIA Formula One World Championship GP di F1 di Barcellona-Catalogna 2026 in Barcelona, Spain, on June 11, 2026. (Photo by Luca Barsali/NurPhoto) (Photo by Luca Barsali / NurPhoto via AFP)
Verstappennek akadtak problémai Barcelonában
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Nem sokkal később már a mezőny fele is futott mért kört, Russell pedig élre állt. Bár Max Verstappen szokásához híven erős körrel kezdett, a Red Bull holland pilótája nem lehetett maradéktalanul elégedett, ugyanis alul- és túlkormányzottsággal is küzdött, így az edzés féltávjánál csak a hatodik helyen autózott.

Igen, őszintén szólva nem tudom, mit kezdjek ezzel. Az egyik kanyarban alulkormányzottság van, aztán meg túlkormányzottság. Van itt minden, egyszerűen...szörnyű

 – dühöngött Verstappen a csapatrádióban.

Aztán bő 20 perccel a vége előtt, miközben Gabriel Bortoleto megcsípte a sóderágyat az Audival, Verstappen 1:17.047-es idővel átvette a vezetést, de Russell 7 tizedet ráverve szinte egyből vissza is vette az első helyet.

Több versenyző is felrakta a lágy gumikat, így az utolsó tíz percre sorra jöttek a gyors köridőt, de Russell győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.

A szabadedzés legkellemesebb meglepetését a McLaren olasz tehetsége, Leonardo Fornaroli okozta, aki ötödik helyen zárt, ezzel ő teljesített a legjobban a fiatalok közül.

A spanyolországi versenyhétvége programja délután 17.00 órától folytatódik a második szabadedzéssel.

A Katalán Nagydíj első szabadedzés végeredménye:

  1. George Russell (Mercedes) 1:16.363 - 27 kör
  2. Oscar Piastri (McLaren) 1:16.566 - 28 kör
  3. Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.883 - 28 kör
  4. Max Verstappen (Red Bull) 1:17.047 - 29 kör
  5. Leonardo Fornaroli (McLaren) 1:17.216 - 22 kör
  6. Paul Aron (Audi) 1:17.321 - 24 kör
  7. Liam Lawson (RB) 1:17.472 - 24 kör
  8. Dino Beganovic (Ferrari) 1:17.778 - 30 kör
  9. Arvid Lindblad (RB) 1:17.804 - 29
  10.  Franco Colapinto (Alpine) 1:17.893 - 28 kör
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