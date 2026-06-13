Hiába a 2026-os labdarúgó-világbajnokság tombolása, a Forma-1 így sem áll le, amely Monaco után Barcelonába látogatott a Katalán Nagydíjra. Az első szabadedzésen több pilóta is pihenőt kapott a kötelező tesztelés miatt, de hasonlóan a meglepetést hozó második felvonáshoz, a harmadikon is pályára gurult mind a 22 pilóta.

Valtteri Bottas autója okozott rémületes pillanatokat a Forma-1-es szabadedzésen

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Elképesztő volt a hőség a Forma-1-es szabadedzésen

Magyar idő szerint 12:30-tól lehetett elsőként a pályára gurulni, viszont a versenyzők helyzetét kicsit sem segítette, hogy közvetlenül a harmadik szabadedzés előtt 31 fokos hőmérsékletet mértek, míg a pályán 46-ot. Ezért sem lehetett meglepetés, hogy egyetlen istálló sem kapkodott, többen csak az indítást követő percekben ültek be a kormány mögé, míg mások ventilátorral hűtötték magukat.

Franco and Lewis trying to keep cool before heading out into the heat on track #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/yoXjVMFZVH — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Az Aston Martin szenvedése folytatódott, de Lewis Hamilton sem tudott ráérezni a pályára, ez az időeredményeken is meglátszódott. Féltáv után George Russell vezetett 1:16.258-as leggyorsabb köridővel, míg a brit sztárpilótát Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris követte. A pilóták többsége használt gumikon autózott, majd rémisztő baleset okozott piros zászló megszakítást a kettes szektornál.

Valtteri Bottas érkezett meg lassabb tempóban a tízes kanyarhoz, azonban a Cadillacben szó szerint elment a fék, a finn veterán pedig a kavicságyban kötött ki.

Bottas a rádión jelezte a csapatnak, hogy „elvesztette a fékpedálokat”, majd hozzátette, hogy hatalmas szerencséje volt. A 36 éves pilóta messze nem a maximális sebességnél autózott, máskülönben könnyen tragédia is lehetett volna belőle.

Csapattársa, Sergio Pérez az újraindítást követően kíváncsian érdeklődött Bottas után, viszont a mérnöke nem mondta el neki, hogy mi történt. Később Russell javított addigi leggyorsabb körén, őt csupán a két McLaren, Piastri és Norris, valamint a fékcserén átesett Leclerc tudta megközelíteni.

A Forma-1-es világbajnoki pontverseny éllovasa, Antonelli kisebb meglepetésre csak a hetedik lett, rajta és Hamiltonon is látszódott, hogy pilótacserék miatt kihagyták az első szabadedzést. Az olasz szupertini végül a hetedik legjobb idővel zárt, közel egy másodperces lemaradással.