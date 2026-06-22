„Húzz a p*ába” – Magnussen sajátosan debütált a NASCAR-ban. Történt ugyanis, hogy még a korábbi, Nico Hülkenberggel lezajlott „szóváltását” idéző konfrontációba került Kevin Magnussen hétvégén a NASCAR Cup Seriesben. A korábbi Forma-1-es versenyző most debütált a sorozatban a Project 91 Trackhouse Racing autójával, ugyanúgy, ahogy annak idején Kimi Raikkönen is tette. Magnussen végül a 27. helyen végzett, övé lett a leggyorsabb kör, de összeütközött Noah Gragsonnal – többször is összeértek, a pontot az i-re pedig azzal tette fel Magnussen, hogy gyakorlatilag felnyomta a falra a riválist.

A Forma-1-et is megjárt pilóta, Kevin Magnussen

Fotó: DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1 után a Nascarban kötött ki Magnussen

Gragson meglehetősen kiakadt mindezek után, és a futamot követően megvárta őt, majd odament hozzá számon kérni a dolgot, ami elég heves káromkodásokba torkollt. Gragson a „mi a f*sz a bajod” kérdést tette fel többször is, Magnussen pedig a „húzz a p*ába” és a „húzz az arcomból” mondatokkal reagált minderre. A dán sportember aztán végül így zárta a beszélgetést: „A problémám az, hogy belemásztál az arcomba. Nem értesz angolul, vagy mi van? Azt mondtam hogy húzz a p*ába.”