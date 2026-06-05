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Az F1-es Las Vegas-i Nagydíj legalább 2037-ig biztosan a világbajnoki versenynaptár része marad. A Forma-1 fontos döntése jól mutatja, hogy az amerikai helyszín néhány év alatt a sportág egyik legfontosabb és legértékesebb állomásává nőtte ki magát.

A 2023-ban debütált Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj már az első megrendezésekor óriási figyelmet kapott. A verseny különlegessége, hogy a pilóták a város ikonikus sugárútján, a Stripen száguldanak végig, ráadásul éjszakai körülmények között. A fények, a kaszinók és a szórakoztatóipar közelsége olyan egyedi hangulatot teremt, amelyhez kevés hasonló helyszín található a versenynaptárban.

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj az egyik leglátványosabb futam
A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj az egyik leglátványosabb futam
Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj 2037-ig marad

A bejelentésre nem sokkal a 2026-os idény soron következő versenye, a hétvégén esedékes Monacói Nagydíj előtt került sor. A hosszabbítás mögött komoly gazdasági eredmények is állnak. Az elmúlt években a futam több milliárd dolláros gazdasági hatást gyakorolt Nevada állam déli részére, miközben jelentős adóbevételt és turisztikai forgalmat generált a város számára. A szervezők szerint a vegasi futam mára nemcsak sportesemény, hanem globális üzleti és szórakoztatóipari találkozóhellyé is vált.

Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy Las Vegas az amerikai terjeszkedési stratégia egyik alappillére lett. 

A sportág vezetése szerint a város tökéletesen ötvözi a versenyzést, a show-elemeket és a nemzetközi figyelmet, ezért természetes lépés volt a hosszú távú együttműködés meghosszabbítása.

A mostani döntéssel az F1 egyértelmű üzenetet küldött: az Egyesült Államok továbbra is kulcsszerepet játszik a sportág jövőjében. Las Vegas, Miami és Austin hosszú évekre biztosított helye azt mutatja, hogy a Forma-1 amerikai sikertörténete még korántsem ért véget.

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