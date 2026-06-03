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Ez lenne ám a bombameglepetés! Carlos Sainz jövője ismét az egyik legizgalmasabb témává vált a Forma–1 világában: sajtóértesülések szerint a spanyol pilóta menedzsmentje már kapcsolatba lépett a Red Bull-lal, ami akár komoly átigazolási lavinát is elindíthat a következő időszakban.

Bár Carlos Sainz jelenleg a Williams versenyzője, szerződése állítólag tartalmaz egy olyan kilépési záradékot, amely lehetőséget biztosíthat számára arra, hogy már az idény végén új csapat után nézzen a Forma–1-ben.

Újabb csavar jöhet a Forma–1-ben: Carlos Sainz a Red Bull ülésére pályázik?
Újabb csavar jöhet a Forma–1-ben: Carlos Sainz a Red Bull ülésére pályázik? 
Fotó: PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jön az utóbbi évek egyik legnagyobb csavarja a Forma–1-ben?

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a Williams eddig messze elmaradt a várakozásoktól: a grove-i alakulat mindössze hét pontot gyűjtött, miközben rendszeresen már az időmérők első szakaszában búcsúzik.

Mindez egyre több kérdést vet fel Sainz hosszú távú terveivel kapcsolatban. Vajon kitart a Williams ambiciózus újjáépítési projektje mellett, vagy inkább egy ütőképesebb csapat felé veszi az irányt?

A Motorsport szerint a lehetséges opciók között több nagy név is felmerült. 

A hírek szerint a Ferrari sem zárkózna el attól, hogy visszacsábítsa korábbi versenyzőjét Maranellóba, miközben a McLaren helyzetét is figyelemmel követi a spanyol pilóta. Az utóbbi napokban azonban leginkább a Red Bull neve került előtérbe.

Az F1 Oversteer a Motorsport Italia elemzésére hivatkozva idézte Roberto Chinchero szakírót, aki szerint szinte biztosra vehető, hogy Sainz köre már puhatolózott a Red Bullnál. 

Carlos ajánlata is ott van. A menedzsere egészen biztosan bekopogtatott a Red Bull ajtaján is, erre százszázalékban hajlandó vagyok fogadni”

 – fogalmazott a szakértő.

A kérdés azonban korántsem ennyire egyszerű. Chinchero szerint a Red Bull döntését számos tényező befolyásolhatja, köztük az is, milyen szerepkörre keresnek pilótát. A szakíró összehasonlításként kiemelte, hogy egyes riválisok – például Oscar Piastri – már megtapasztalták, milyen nyomás alatt világbajnoki címért küzdeni, míg Sainz ilyen helyzetbe még nem került a Forma–1-ben.

A szakértő úgy véli, az sem mellékes kérdés, hogy a Red Bull egy lehetséges Max Verstappen-utódot keres-e, vagy inkább olyan pilótát, aki a négyszeres világbajnok csapattársaként érkezne. Chinchero szerint utóbbi szerepkörben Sainzot nem feltétlenül tartják ideális választásnak Milton Keynesben.

A találgatások hátterében ugyanis továbbra is ott lebeg Max Verstappen jövőjének kérdése. Ha a holland világbajnok valóban a távozás mellett döntene, a Red Bullnak gyorsan új megoldást kellene találnia – és ebben a forgatókönyvben Carlos Sainz neve az egyik legerősebb jelöltként kerülhetne elő.

Ugyanakkor a spanyol versenyző korábban többször hangsúlyozta, hogy hisz a Williams hosszú távú terveiben. Bár az idei eredmények egyelőre csalódást keltenek, számára komoly szakmai elégtételt jelenthetne, ha egy legendás csapat újjáépítésének kulcsfigurájaként érne el sikereket.

Éppen ezért továbbra sem világos, merre vezet Sainz útja: a gyorsabb sikerrel kecsegtető topcsapatok felé, vagy a Williams hosszabb, de potenciálisan nagyobb jutalmat ígérő projektjében marad. A Forma–1-es átigazolási piac egyik legérdekesebb története mindenesetre még biztosan nem ért véget.

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