Bár Carlos Sainz jelenleg a Williams versenyzője, szerződése állítólag tartalmaz egy olyan kilépési záradékot, amely lehetőséget biztosíthat számára arra, hogy már az idény végén új csapat után nézzen a Forma–1-ben.

Újabb csavar jöhet a Forma–1-ben: Carlos Sainz a Red Bull ülésére pályázik?

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Jön az utóbbi évek egyik legnagyobb csavarja a Forma–1-ben?

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a Williams eddig messze elmaradt a várakozásoktól: a grove-i alakulat mindössze hét pontot gyűjtött, miközben rendszeresen már az időmérők első szakaszában búcsúzik.

Mindez egyre több kérdést vet fel Sainz hosszú távú terveivel kapcsolatban. Vajon kitart a Williams ambiciózus újjáépítési projektje mellett, vagy inkább egy ütőképesebb csapat felé veszi az irányt?

A Motorsport szerint a lehetséges opciók között több nagy név is felmerült.

A hírek szerint a Ferrari sem zárkózna el attól, hogy visszacsábítsa korábbi versenyzőjét Maranellóba, miközben a McLaren helyzetét is figyelemmel követi a spanyol pilóta. Az utóbbi napokban azonban leginkább a Red Bull neve került előtérbe.

Az F1 Oversteer a Motorsport Italia elemzésére hivatkozva idézte Roberto Chinchero szakírót, aki szerint szinte biztosra vehető, hogy Sainz köre már puhatolózott a Red Bullnál.

Carlos ajánlata is ott van. A menedzsere egészen biztosan bekopogtatott a Red Bull ajtaján is, erre százszázalékban hajlandó vagyok fogadni”

– fogalmazott a szakértő.

A kérdés azonban korántsem ennyire egyszerű. Chinchero szerint a Red Bull döntését számos tényező befolyásolhatja, köztük az is, milyen szerepkörre keresnek pilótát. A szakíró összehasonlításként kiemelte, hogy egyes riválisok – például Oscar Piastri – már megtapasztalták, milyen nyomás alatt világbajnoki címért küzdeni, míg Sainz ilyen helyzetbe még nem került a Forma–1-ben.

A szakértő úgy véli, az sem mellékes kérdés, hogy a Red Bull egy lehetséges Max Verstappen-utódot keres-e, vagy inkább olyan pilótát, aki a négyszeres világbajnok csapattársaként érkezne. Chinchero szerint utóbbi szerepkörben Sainzot nem feltétlenül tartják ideális választásnak Milton Keynesben.

A találgatások hátterében ugyanis továbbra is ott lebeg Max Verstappen jövőjének kérdése. Ha a holland világbajnok valóban a távozás mellett döntene, a Red Bullnak gyorsan új megoldást kellene találnia – és ebben a forgatókönyvben Carlos Sainz neve az egyik legerősebb jelöltként kerülhetne elő.