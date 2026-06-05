Lewis Hamilton és Fernando Alonso is csatlakozott a McLaren Forma-1-es legendáinak névsorához a monacói rajtrácson, hogy megünnepeljék a csapat 1000. nagydíját. A McLaren 60 évvel azután ünnepli ezt a mérföldkövet, hogy Bruce McLaren elindította a csapatot a legelső versenyén az 1966-os Monacói Nagydíjon. A 2007-es idényben még csapattársként versenyző Hamilton és Alonso – akik ma már a Ferrari, illetve az Aston Martin pilótái – a McLaren korábbi futamgyőzteseinek illusztris társaságához csatlakoztak.
A Forma-1 legendái megérkeztek Monacóba
Az F1 vezére, Stefano Domenicali is együtt ünnepelt a csapattal, de a közös képen ott volt a csapat színeiben nagydíjat nyert, még életben lévő 15 pilóta közül 11. A tabloról mindössze Alain Prost, Jenson Button, Kimi Räikkönen és Daniel Ricciardo hiányzott. A jelen lévő pilóták a csapat által elért 203 győzelemből 93-at tudhatnak magukénak.
Balról jobbra a következő a felállás: David Coulthard (12 győzelem), Heikki Kovalainen (1), Fernando Alonso (4), Mika Häkkinen (20), Oscar Piastri (9), Andrea Stella, Stefano Domenicali, Zak Brown, Lando Norris (11), Emerson Fittipaldi (5), Gerhard Berger (3), Juan Pablo Montoya (3), John Watson (5) és Lewis Hamilton (21).
Forma-1-es legendák egy képen:
A McLaren hihetetlen számai
- 61 – Bruce McLaren 1963-ban alapította meg saját csapatát. Kezdetben a Tasman-sorozatban versenyeztek – amely Ausztráliában és szülőhazájában, Új-Zélandon zajlott –, átalakított Cooper-autókkal, miközben sportkocsikat is fejlesztettek.
A McLaren 1966-ban mutatkozott be a Forma–1-ben. Bruce maga is versenyzett a csapat színeiben egészen 1970-ig, amikor egy teszt során Goodwoodban halálos balesetet szenvedett. Öröksége azonban tovább élt: a csapat idén már a 61. szezonját kezdte meg.
- 203 – A McLaren első Forma–1-es győzelmét maga Bruce McLaren szerezte az 1968-as Belga Nagydíjon. Azóta további 202 sikert arattak, a legutóbbit Lando Norris révén a tavalyi Sao Pauló-i Nagydíjon. A McLaren-pilóták közül Ayrton Senna rendelkezik a legtöbb futamgyőzelemmel: 35-öt szerzett a csapattal. Alain Prost 30, Lewis Hamilton 21, Mika Häkkinen pedig 20 győzelemmel követi.
- 561 – A McLaren összesen 561 dobogós helyezést ért el. Összehasonlításképpen: a Forma–1 történetében mindössze négy csapat – a Ferrari, a McLaren, a Williams és a már megszűnt Lotus – indult több mint 430 nagydíjon.
- 56 – A McLaren 203 futamgyőzelméből 56 kettős győzelem volt. Az első ilyen sikert Bruce McLaren és honfitársa, Denny Hulme szerezte az 1968-as Kanadai Nagydíjon. A rekordot Ayrton Senna és Alain Prost tartja 14 kettős győzelemmel, amelyeket az 1988-as és 1989-es világbajnoki csatáik idején értek el. Őket Mika Häkkinen és David Coulthard követi 13-mal, a kilencvenes évek végéről és a kétezres évek elejéről.
- 10 – A McLaren tíz konstruktőri világbajnoki címet nyert: 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025. A legutóbbi két sikerrel a McLaren feljött az örökranglista második helyére, megelőzve a Williamst. Csak a Ferrari áll előtte 16 konstruktőri vb-címmel.
- 13 – A pilóták világbajnoki címeit tekintve még fényesebb a mérleg. A McLaren színeiben világbajnok lett: Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Häkkinen (1998, 1999), Lewis Hamilton (2008), Lando Norris (2025).
Ez összesen 13 egyéni világbajnoki címet jelent.
- 177 – A McLaren versenyzői 177 pole pozíciót szereztek. A lista élén ismét Ayrton Senna áll 46-tal. Mika Häkkinen és Lewis Hamilton egyaránt 26-ot szerzett, míg Lando Norris már 16-nál jár.
- 184 – A McLaren autói 184 alkalommal futották meg a versenyek leggyorsabb körét. Ebben Mika Häkkinen vezet 25-tel, Alain Prost 24-gyel követi, míg Kimi Räikkönen és Lando Norris 19-19 gyors körnél tart.
- 760 – A McLaren 999 futamából 760 alkalommal szerzett pontot. Ebben az örökrangsorban is csak a Ferrari előzi meg, amely 877 pontszerző versenynél jár.
- 7896,5 – A McLaren összesen 7896,5 pontot gyűjtött a Forma–1-ben. Az első pontokat Bruce McLaren szerezte az 1966-os Brit Nagydíjon, a legfrissebbeket pedig Lando Norris és Oscar Piastri a 2026-os Kanadai Nagydíj sprintfutamán.
- 11 943 – A McLaren története során összesen 11 943 körön át vezette a versenyeket. Ebben is csak a Ferrari előzi meg 16 087 vezetett körrel. Ez összesen 57 244 kilométert jelent az élen – majdnem másfélszer körbe lehetne vele autózni a Földet.
- 106 236 – A végére jöjjön a legnagyobb szám. A McLaren 1966-os bemutatkozása óta több mint 106 ezer versenykört teljesített a Forma–1-ben. Ez összesen 514 659 kilométert jelent – olyan távolságot, amellyel el lehetne jutni a Földről a Holdig, majd az út nagyjából egyharmadát visszafelé is meg lehetne tenni.
Monacóban is a Mercedest kell legyőzni?
A 2026-os szezon európai szakasza a Monacói Nagydíjjal veszi kezdetét, amely a világbajnokság hatodik futama. Az első Monacói Nagydíjat 1950-ben rendezték, Lewis Hamilton tartja a körrekordot, míg Ayrton Sennáé a legtöbb győzelem (6).
Lando Norris tavaly pole pozícióból indulva szerezte meg első monacói győzelmét, de az újabb sikerére kevés az esély. Monacóban hagyományosan egykiállásos versenyeket futnak a versenyzők, mivel a gumikopás alacsony. 2025-ben a FIA kísérleti jelleggel előírta, hogy minden versenyző legalább három különböző gumiszettet használjon, így minimum két boxkiállásra kényszerültek. Ezt a szabályt azóta eltörölték, így visszatér a hagyományos lebonyolítás.
A Kanadai Nagydíjon Kimi Antonelli tovább növelte előnyét az egyéni világbajnokságban. Az olasz pilóta győzött Montrealban, miközben csapattársa, George Russell motorhiba miatt kiesett az élről. Antonelli előnye így 43 pont Russell előtt.
A Mercedes versenyzői egyébként mozgalmas hétvégét zártak: a sprintfutamon összeértek, vasárnap hosszú csatát vívtak egymással, végül Russell műszaki hiba miatt kiesett.
Antonelli most Monacóban próbálhatja tovább növelni előnyét, a Ferrari azonban veszélyes lehet. „A Ferrari az a csapat, amelyet meg kell verni Monacóban” az olasz szerint.
Lewis Hamilton is úgy véli, hogy a Ferrari különösen erős lehet ezen a pályán. A hétszeres világbajnok Kanadában idei legjobb ferraris eredményét érte el egy második hellyel. A Red Bull Verstappen montreali dobogójával érkezik Monacóba, de a konstruktőri tabellán egyelőre csak negyedik.
A kérdés csak az: Monaco ismét felborítja-e az erőviszonyokat, amelyet már olyan sokszor megtett.
A Monacói Nagydíj programja:
Június 5., péntek: 1. és 2. szabadedzés (13.30 és 17.00)
Június 6., szombat: 3. szabadedzés és időmérő (12.30 és 16.00)
Június 7., vasárnap: Monacói Nagydíj (78 kör, 16.00)