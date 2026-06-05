Lewis Hamilton és Fernando Alonso is csatlakozott a McLaren Forma-1-es legendáinak névsorához a monacói rajtrácson, hogy megünnepeljék a csapat 1000. nagydíját. A McLaren 60 évvel azután ünnepli ezt a mérföldkövet, hogy Bruce McLaren elindította a csapatot a legelső versenyén az 1966-os Monacói Nagydíjon. A 2007-es idényben még csapattársként versenyző Hamilton és Alonso – akik ma már a Ferrari, illetve az Aston Martin pilótái – a McLaren korábbi futamgyőzteseinek illusztris társaságához csatlakoztak.

Bruce McLaren (jobbra) alapította a róla elnevezett Forma-1-es csapatot

Fotó: DPA

A Forma-1 legendái megérkeztek Monacóba

Az F1 vezére, Stefano Domenicali is együtt ünnepelt a csapattal, de a közös képen ott volt a csapat színeiben nagydíjat nyert, még életben lévő 15 pilóta közül 11. A tabloról mindössze Alain Prost, Jenson Button, Kimi Räikkönen és Daniel Ricciardo hiányzott. A jelen lévő pilóták a csapat által elért 203 győzelemből 93-at tudhatnak magukénak.

Balról jobbra a következő a felállás: David Coulthard (12 győzelem), Heikki Kovalainen (1), Fernando Alonso (4), Mika Häkkinen (20), Oscar Piastri (9), Andrea Stella, Stefano Domenicali, Zak Brown, Lando Norris (11), Emerson Fittipaldi (5), Gerhard Berger (3), Juan Pablo Montoya (3), John Watson (5) és Lewis Hamilton (21).

Forma-1-es legendák egy képen:

Past meets present on the circuit where it all began. Celebrating our 1000 Grand Prix 🧡#McLarenF1 | #1000thGP pic.twitter.com/uz7GSzDjlH — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 4, 2026

A McLaren hihetetlen számai

61 – Bruce McLaren 1963-ban alapította meg saját csapatát. Kezdetben a Tasman-sorozatban versenyeztek – amely Ausztráliában és szülőhazájában, Új-Zélandon zajlott –, átalakított Cooper-autókkal, miközben sportkocsikat is fejlesztettek.

A McLaren 1966-ban mutatkozott be a Forma–1-ben. Bruce maga is versenyzett a csapat színeiben egészen 1970-ig, amikor egy teszt során Goodwoodban halálos balesetet szenvedett. Öröksége azonban tovább élt: a csapat idén már a 61. szezonját kezdte meg.