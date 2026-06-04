A szezon eddigi részében Kimi Antonelli egyértelműen felülkerekedett csapattársán: a győzelmek tekintetében 4–1-re vezet, és a Forma–1-es vb-pontversenyben is 43 pont az előnye. A Mercedesen belül sokan úgy látják, hogy jelenleg az olasz pilóta lendülete nagyobb, ami George Russell helyzetét is megnehezíti.

Vészjósló jelek a Mercedes Forma–1-es csapatánál: Russell és Antonelli között nagy a feszültség

Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto

Elindult a belharc: mi lesz a Mercedes Forma–1-es csapatával?

A brit versenyző ugyan jelentős Forma–1-es rutinnal rendelkezik, hiszen már 157 nagydíjon állt rajthoz, ám eddig mindössze hat futamgyőzelmet szerzett.

Emiatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, miközben Antonelli folyamatosan erősíti pozícióját a csapaton belül.

A helyzet érzékenységét Toto Wolff is pontosan érzi. A Mercedes csapatfőnöke nyilvánosan továbbra sem áll egyik pilóta mellé sem, és igyekszik elkerülni minden olyan lépést, amely favorit kijelölésének tűnhetne. A legnagyobb aggodalma ugyanakkor nem a médiában zajló üzengetés, hanem az, hogy a két versenyző a pályán ütközik össze – írja a Motorsport.

A Mercedes belső szabályzata szerint a pilóták szabadon versenyezhetnek egymással, ám nem veszélyeztethetik a csapat eredményét.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem üthetik ki egymást a versenyből. A svájci Blick beszámolója szerint a Kanadai Nagydíjon már akadtak olyan jelenetek, amikor csak hajszálon múlt egy komolyabb incidens Russell és Antonelli között.

A közelgő monacói hétvége különösen érzékeny terep lehet a Mercedes számára. Az utcai pályán tavaly kifejezetten gyenge eredményt értek el: Russell csak a 11., Antonelli pedig a 18. helyen végzett különböző problémák és balesetek után. Ez volt a csapat egyetlen pont nélküli hétvégéje a 2025-ös idényben.

Mindezek ellenére egyelőre szó sincs csapatutasításról. A Mercedes továbbra is szabad versenyzést engedélyez pilótáinak, jóllehet a Forma–1 története számos példát szolgáltat arra, hogy a csapattársak közötti bajnoki harc könnyen elmérgesedhet. Elég csak a Mercedes korábbi párosára, Lewis Hamilton és Nico Rosberg rivalizálására gondolni.

Wolff számára további aggodalomra adhat okot, hogy bár a Mercedes eddig uralta a világbajnoki futamokat, a szakértők szerint a szűk, technikás pályákon a Ferrari most először komoly favoritként érkezhet. Ha a vörösök valóban felveszik a versenyt az ezüstnyilakkal, az tovább fokozhatja a nyomást a már így is feszült Mercedes-garázsban.