A szűk utcák, a kikötő luxusjachtjai, az alagutak visszhangja és a karnyújtásnyira húzódó szalagkorlátok olyan helyszínt teremtenek a Forma–1-es Monacói Nagydíjnak , ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. És ahol időről időre olyan történetek születnek, amelyeket évtizedekkel később is ugyanazzal a borzongással idéznek fel.
Senki nem akart nyerni a 82'-es Forma–1-es Monacói Nagydíjon?
A kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Kevés olyan pálya van, ahol ennyi örökké emlékezetes futam volt a száguldó cirkusz történelme során. Az egyik ilyen történet 1982-ben íródott meg – egy olyan versenyen, amelyet sokan csak úgy emlegetnek: „A futam, amit senki sem akart megnyerni."
Az utolsó körökben mintha a józan ész elhagyta volna Monte-Carlót. A pálya nedvesedett, az idegek pattanásig feszültek, az élen állók pedig sorra hullottak el.
Alain Prost a korlátnak csapódott, Riccardo Patrese megpördült és lefulladt, Didier Pironi üzemanyag nélkül maradt, Andrea de Cesaris szintén kifogyott a benzinből, Derek Daly autója pedig feladta a szolgálatot.
A kommentátorok már azt sem tudták, ki vezet éppen. Végül Patrese, aki korábban még saját hibájából került bajba, újraindította a Brabhamet, és szinte a káosz romjai közül emelte magasba pályafutása első F1-es trófeáját.
1992: Ayrton Senna kivédekezi Nigel Mansell rohamait
Ha az 1982-es futam a káoszról szólt, akkor a tíz évvel későbbi monacói verseny a tökéletes „idegháborút" mutatta be.
Az 1992-es verseny már a rajt előtt Nigel Mansell futamának tűnt. A Williams pilótája uralta a hétvégét, pole pozíciót szerzett, vezette a versenyt, és úgy tűnt, simán behúzza karrierje első monacói győzelmét. Aztán jött a lassú defekt.
Mansellnek ki kellett állnia, és amikor visszatért a pályára, ott találta maga előtt Ayrton Sennát. Friss gumik, gyorsabb autó, néhány kör hátra – papíron minden a brit mellett szólt. Csakhogy előtte nem akárki haladt.
Az utolsó körökben Mansell úgy tapadt Senna McLarenjére, mintha mágnessel húznák. A brazil azonban olyan védekezést mutatott be Monaco utcáin, amely máig a Forma–1 egyik legtöbbet emlegetett mestermunkája. Senna minden íven tökéletesen helyezkedett, minden féktávot centire kimért, és hiába volt gyorsabb mögötte a Williams, Mansell egyszerűen nem talált rést. Három körön át tartó, lélegzetelállító sakkjátszma végén Senna alig néhány tizedmásodperccel nyert. Előzés nem történt – mégis megszületett Monaco egyik legizgalmasabb befutója.
Az 1996-os túlélőtúra: Olivier Panis csodája
Négy évvel később ismét az időjárás írta át a forgatókönyvet. Az 1996-os Monacói Nagydíj inkább hasonlított túlélőtúrára, mint autóversenyre. A vizes pályán a sztárok egymás után estek ki: Michael Schumacher már az első körben búcsúzott, Damon Hill technikai hibába futott bele, de Jean Alesi, Eddie Irvine és mások sem jutottak messzire.
A káosz közepén egy látszólag esélytelen figura maradt higgadt: Olivier Panis. A Ligier francia pilótája mindössze a 14. helyről rajtolt, nem tartozott a favoritok közé, és aligha fogadott volna rá bárki a rajtrácson.
Ő azonban pontosan azt csinálta, amit Monaco megkövetel: életben maradt. Okosan vezetett, elkerülte a hibákat, jó döntéseket hozott, és miközben körülötte szétesett a mezőny, szépen lassan felkúszott az élre. A leintéskor mindössze három autót rangsoroltak ugyanazon a körön – Panis pedig megszerezte pályafutása egyetlen Forma–1-es győzelmét. Egy olyan diadalt, amelyet ma is a sportág egyik legvalószínűtlenebb sikertörténeteként emlegetnek.
A 2008-as esőáztatta dráma
Monaco azonban nemcsak a váratlan hősök terepe, hanem a nagy bajnokoké is. Lewis Hamilton 2008-ban ezt tankönyvi pontossággal bizonyította. Az esőáztatta futam elején a brit hozzáért a korláthoz, defektet kapott, és úgy tűnt, saját maga dobta el a győzelmi esélyét. Más pályán talán valóban így lett volna.
Monacóban viszont a stratégia, a szerencse és a tehetség különös elegyet alkot. Hamilton időben cserélt kereket, a biztonsági autós szakaszok kedvezően alakultak számára, ő pedig fokozatosan visszaküzdötte magát az élmezőnybe. Ahogy száradt a pálya, egyre inkább elemében volt: agresszív, mégis kontrollált vezetése tökéletesen illett Monte-Carlo kiszámíthatatlan ritmusához. A végén közel négy másodperces előnnyel nyert – és sokan utólag ezt a versenyt nevezik Hamilton egyik legjobb esős mestermunkájának.
A 2024-es hazai diadal: Charles Leclerc történelmet írt
És aztán elérkezett 2024. Az év, amikor egész Monaco egyetlen ember sikerére várt. Charles Leclerc számára hazai pályán versenyezni hosszú ideig inkább átoknak tűnt, mint kiváltságnak. Balesetek, technikai hibák, elszalasztott lehetőségek – a monacói pilóta újra és újra csalódottan távozott saját utcáiról.
Aztán két évvel ezelőtt végre minden összeállt. Leclerc pole pozíciót szerzett, magabiztos maradt a rajtnál bekövetkező piros zászlós megszakítás után is, és
hidegvérrel menedzselte a versenyt egészen a leintésig. Amikor áthaladt a célvonalon, nemcsak egy futamot nyert meg: lezárt egy évek óta cipelt történetet. Kilencvenhárom évvel a hercegség első nagydíja után ő lett az első monacói versenyző, aki hazai pályán diadalmaskodni tudott.
Ezekből a történetekből is látszik, hogy ezen a pályán nem mindig a leggyorsabb autó győz. Néha a legjobb védekező. Néha a legnagyobb túlélő. Néha az, aki a káosz közepén sem veszíti el a fejét. Máskor pedig az, aki éveken át hordozott terhet tesz le végre saját utcáin. Monaco sokszor kegyetlen, néha igazságtalan, gyakran őrült: de pontosan ezért marad a Forma–1 egyik, ha nem a legnagyobb színpada.
- Kapcsolódó cikkek: