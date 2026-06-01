A szűk utcák, a kikötő luxusjachtjai, az alagutak visszhangja és a karnyújtásnyira húzódó szalagkorlátok olyan helyszínt teremtenek a Forma–1-es Monacói Nagydíjnak , ahol a legkisebb hiba is végzetes lehet. És ahol időről időre olyan történetek születnek, amelyeket évtizedekkel később is ugyanazzal a borzongással idéznek fel.

A Forma–1 mindig megőrül Monacóban

Senki nem akart nyerni a 82'-es Forma–1-es Monacói Nagydíjon?

A kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Kevés olyan pálya van, ahol ennyi örökké emlékezetes futam volt a száguldó cirkusz történelme során. Az egyik ilyen történet 1982-ben íródott meg – egy olyan versenyen, amelyet sokan csak úgy emlegetnek: „A futam, amit senki sem akart megnyerni."

Az utolsó körökben mintha a józan ész elhagyta volna Monte-Carlót. A pálya nedvesedett, az idegek pattanásig feszültek, az élen állók pedig sorra hullottak el.

Alain Prost a korlátnak csapódott, Riccardo Patrese megpördült és lefulladt, Didier Pironi üzemanyag nélkül maradt, Andrea de Cesaris szintén kifogyott a benzinből, Derek Daly autója pedig feladta a szolgálatot.

A kommentátorok már azt sem tudták, ki vezet éppen. Végül Patrese, aki korábban még saját hibájából került bajba, újraindította a Brabhamet, és szinte a káosz romjai közül emelte magasba pályafutása első F1-es trófeáját.

1992: Ayrton Senna kivédekezi Nigel Mansell rohamait

Ha az 1982-es futam a káoszról szólt, akkor a tíz évvel későbbi monacói verseny a tökéletes „idegháborút" mutatta be.

Az 1992-es verseny már a rajt előtt Nigel Mansell futamának tűnt. A Williams pilótája uralta a hétvégét, pole pozíciót szerzett, vezette a versenyt, és úgy tűnt, simán behúzza karrierje első monacói győzelmét. Aztán jött a lassú defekt.

Mansellnek ki kellett állnia, és amikor visszatért a pályára, ott találta maga előtt Ayrton Sennát. Friss gumik, gyorsabb autó, néhány kör hátra – papíron minden a brit mellett szólt. Csakhogy előtte nem akárki haladt.

Az utolsó körökben Mansell úgy tapadt Senna McLarenjére, mintha mágnessel húznák. A brazil azonban olyan védekezést mutatott be Monaco utcáin, amely máig a Forma–1 egyik legtöbbet emlegetett mestermunkája. Senna minden íven tökéletesen helyezkedett, minden féktávot centire kimért, és hiába volt gyorsabb mögötte a Williams, Mansell egyszerűen nem talált rést. Három körön át tartó, lélegzetelállító sakkjátszma végén Senna alig néhány tizedmásodperccel nyert. Előzés nem történt – mégis megszületett Monaco egyik legizgalmasabb befutója.