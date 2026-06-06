Ha Max Vertsappenről el szoktuk mondani, hogy ez nem az ő éve, akkor Fernando Alonso helyzetére ez hatványozottan igaz lehet. A kétszeres Forma-1-es világbajnok csapata, az Aston Martin botrányosan rosszul indította a 2026-os szezont, s az újonc Cadillac mellett sereghajtóvá avanzsált.
Ehhez persze kellett a sikertelen előszezon is, de abban mindenki egyetért, hogy egy kicsit többet vártak Alonsóéktól, akik öt forduló alatt mindössze két 15. helyet tudtak felmutatni.
Fernando Alonso az új Forma-1-es autókat bírálta
A spanyol veterán Verstappen mellett az új szabályrendszer egyik legnagyobb kritikusa, a Monacói Nagydíj második szabadedzése után pedig újfent elmondta sarkalatos véleményét.
Ez talán a legrosszabb autógeneráció, amit valaha vezettem Monacóban”
− idézte az f1vilag.hu Alonsót, aki mindkét pénteki gyakorlást a huszadik helyen zárta.
Monaco persze különleges helyszínnek számít, mivel a hátsó szárnyakat sem lehet kinyitni, a pálya adottságai miatt pedig az energiával sem kell spórolni.
„Az, ahogyan töltöd az akkumulátort, a fékezéssel, a gázelvétellel és hasonló dolgokkal, nyilvánvalóan rengeteg következetlenséget visz az autó motorfékhatásába. Néha kevesebb van belőle, néha tol az autó, néha pedig nem” − folytatta a kétszeres világbajnok, aki kijelentette, hogy
a hibrid autóknak egyszerűen nem kellene versenyeznie.
Frusztrációján persze az Aston Martin teljesítménye sem tud segíteni, hiszen a versenyautóik alulkormányzottsággal szenvednek, erre pedig még mindig nem tudtak megoldást találni.
A Monacói Nagydíj 12:30-tól a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd jön 16 órától az időmérő edzés, másnap ugyanekkor pedig a futam.
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