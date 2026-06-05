Öt fordulónyi Mercedes-, azon belül is Andrea Kimi Antonelli-dominancia után érkezett meg a Forma-1 mezőnye a 2026-os európai szezonra. Az első állomás a Monacói Nagydíj, amely úgy számít legendás helyszínnek, hogy hihetetlenül nehéz rajta előzni, éppen ezért a legnagyobb meglepetések is itt születhetnek.

Isack Hadjar a falban kötött ki a Forma-1-es Monacói Nagydíjon

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Hazai öröm a Forma-1-es Monacói Nagydíj előtt

A monacói közönség kedvence, Charles Leclerc éppen ezen a héten jelentette be, hogy új megállapodást írt alá a Ferrarival. A szerződés hosszáról nem akartak nyilatkozni felek, de az szinte biztosra vehető, hogy Leclerc előbb vagy utóbb megdönti Michael Schumacher rekordját, és ő lesz az olaszok legtöbb nagydíjon elinduló pilótája.

A hazai versenyző korán kigurult az utcai pályára, s szinte rögtön elfékezte magát az első szektor végén, de a bukótér megmentette.

Charles Leclerc has gone straight on at Mirabeau on his out lap! 😳



He reverses his Ferrari out and continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/atnae1i7Ep — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Fontos megjegyezni, hogy ezen a hétvégén nem használhatják a csapatok az aktív aerodinamikát, vagyis a 2026-os idény során először nem láthatunk kinyíló hátsó és első szárnyakat.

Ezt biztonsági okokból vezette be a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA), s szerencsére baleset nélkül zajlott le az első szabadedzés fele. A kemény keverékű gumikon Leclerc volt a leggyorsabb, a Ferrari erejét pedig jól mutatja, hogy Lewis Hamilton sokáig a második helyen szerepelt. Antonelli akkor tudta átvenni a vezetést, amikor feltették versenyautójára a közepes keverékű abroncsot, s meg is futotta az addigi leggyorsabb, 1:14.537-es időt, viszont mielőtt még választ kaphatott volna, jött a piros zászló.

Isack Hadjar ugyanis a kettes szektor közepén megcsúszott, és a falba állította a Red Bullt, amely rögtön harcképtelenné vált.

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Hosszú perceken keresztül állt a gyakorlás, majd visszatérhettek a pályára a csapatok. Ahogyan arra számítani lehetett az első tíz perc után, a két Ferrari gyorsan visszaállt az élre, előbb Hamilton, majd Leclerc is megfutotta a leggyorsabb kört. Utóbbi az előző évekhez hasonlóan most is teljes erőbedobással teljesített a monacói falak között, sokszor csupán centik választották el az ütközéstől.

Később Fernando Alonso érintette meg a falat az alagút után, így az utolsó percek szintén piros zászló alatt pörögtek le.

Ennél jobb időeredményt az első szabadedzés már nem is hozott, így hazai „győzelem” született a Monacói Nagydíj első szabadedzésén, folytatás délután a második gyakorláson.