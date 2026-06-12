A Forma-1-es Monacói Nagydíj Andrea Kimi Antonelli újabb elképesztő sikerével végződött, míg a második helyen a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton ért célba. A harmadik dobogós hellyel kapcsolatban már vasárnap heves viták játszódtak le, hiszen többen is irreális időbüntetéseket kaptak, az Alpine pedig hivatalos panaszt nyújtott be az FIA-nak.

Isack Hadjar (képen jobbra) elbukta a Forma-1-es dobogót

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Megváltozott a Forma-1-es Monacói Nagydíj végeredménye

„A Monacói Nagydíj mai eredménye után az Alpine csapata megerősíti, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az FIA-hoz a boxutcai gyorshajtások miatt kiszabott büntetések ügyében” − közölte akkor a francia istálló, miután versenyzőjük, Pierre Gasly időbüntetés miatt bukta el a monacói dobogót. Végül Isack Hadjar kezébe adták a harmadik helyért járó trófeát, azonban az FIA úgy döntött, eltörli honfitársa büntetését, öt nappal az eredményhirdetés után.

Gasly kétszer öt másodperces büntetése tehát törlődött, így a francia hatodik F1-es dobogójának örülhet, bár abban mindenki egyetért, hogy az érzés nem lesz ugyanaz.

BREAKING: Pierre Gasly has been reinstated into P3 for the Monaco Grand Prix



The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Fontos kiemelni, hogy több csapat is kért felülvizsgálati kérelmet, és azért csak az Alpine ügye „ért célba”, mert egyedül Gaslyék tették meg ezt időben. Hadjar tehát elvesztette élete első dobogóját a száguldó cirkuszban, míg Oscar Piastri, Liam Lawson és Arvid Lindblad szintén egy-egy helyet csúsztak hátra.