A hazai pályán szereplő Charles Leclerc elsőségével ért véget a Monacói Nagydíj első szabadedzése, amely a Ferrari fölényét hozta. Így várta a második szabadedzést a Forma-1-es mezőny, de sok változást a második gyakorlás sem hozott, a Ferrari ezúttal is elvitte az első két helyet, igaz ezúttal Lewis Hamilton egy tizedet rávert a csapattársára.

Lewis Hamilton megállíthatatlan volt a Forma-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzésén

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Ferrari tényleg megállíthatatlan lesz a Forma-1-es Monacói Nagydíjon?

A monacói közönség kedvence, Charles Leclerc éppen a héten jelentette be, hogy hosszabbít a Ferrarival. Az időzítés nem is lehetett volna jobb, hiszen úgy tűnik, a Ferrari megállíthatatlan Monte Carlo utcáin.

A két Ferrarival úgy ahogy, Max Verstappen tartotta a tempót, míg a világbajnokságot vezető két Mercedes csak a hollandot követte Russell és Antonelli sorrendben.

Sokkal nehezebb délutánja volt Lando Norrisnak, aki mindössze nyolc kört tudott teljesíteni, miután a gyakorlás 13. percében erőforrás-probléma miatt megállt az autója.

Oscar Piastri a hetedik helyen zárta a második szabadedzést a McLaren legjobbjaként, míg az Audi elégedett lehetett, hiszen Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto is az első tízben végzett. A top 10-et a Haas brit versenyzője, Oliver Bearman tette teljessé.

A gyakorlás végét Sergio Pérez autójábak hibája szakította meg, a Cadillac füstölve állt meg, így jöhetett a piros zászló, majd csak másodpercekre indult újra a gyakorlás, aminek az elején nem tudott ott lenni az első szabadedzésen balesetet szenvedett Isack Hadjar, de végül a hatodik helyet szerezte meg a Red Bull-lal.

A program szombaton 12:30-kor folytatódik, amikor kezdetét veszi a hétvége harmadik, egyben utolsó szabadedzése.