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Ausztriában sincsen éppen hideg, 31 fokban kezdődött a harmadik szabadedzés szombaton, ebédidőben. Nem volt izgalommentes ez a tréning, a Forma-1 regnáló világbajnoka, Lando Norris a tükrét vesztette ebben az etapban.

Arról már korábban beszámoltunk az Origón, hogy Antonelli magabiztos teljesítménnyel nyerte a második szabadedzést, miközben a McLaren és a Mercedes tempója is erősnek tűnt, a Red Bull és a Ferrari pedig inkább hullámzó formát mutatott. Nos, a harmadik, egyben utolsó szabadedzésen sem mentek rosszul a Mercedeszek, sőt, pedig az időjárás most sem könnyítette meg a pilóták dolgát a Forma-1-ben.

A Forma-1 nézőit sem kímélte a hőség
A Forma-1 nézőit sem kímélte a hőség
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A Forma-1-es Osztrák Nagydíj az időmérővel folytatódik

Mondhatni, elég rázós az osztrák pálya, bő 20 perccel a harmadik szabadedzés kezdete után Norris a rádión keresztül jelezte, hogy eltört a tükre, ki kellene cserélni. Félidőben Antonelli állt az élen, mögötte szintén a Mercedesszel Russell, majd a Ferrarit vezető Leclerc következett, aki Verstappent és Hamiltont előzte meg.

A második 30 perc is nyomasztó Mercedes fölénnyel ment tovább, Antonelli például a saját csapattársára is 0,4 másodpercet vert 23 perccel a vége előtt, elég domináns teljesítmény ez a fiatal pilótától. Az utolsó tíz percre úgy fordultunk rá, hogy Antonelli mögé bejött Hamilton, mögötte pedig Russell, Norris és Verstappen volt.

Az utolsó szabadedzést végül Russell húzta be Antonelli előtt, mögöttük a harmadik helyen Hamilton zárt a két McLaren, Piastri és Norris előtt (mögöttük pedig Verstappen végzett).

 

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