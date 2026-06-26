Hétvégén ismét akcióba lendülnek a száguldó cirkusz tagjai. A Forma-1 ausztriai futama előtt egy új hagyományt próbálnak a pilótákkal teremteni.
Június 26-28. között jön az Osztrák Nagydíj, és vele együtt egy közös vacsora a 22 pilóta részvételével a Forma-1 ügyvezető igazgatójának szervezésében. Stefano Domenicali már a tavalyi szezonban is megvendégelte az egész mezőnyt Spielbergben, és idén is tartotta magát ehhez a frissen kialakuló hagyományhoz.
A Forma-1 versenyzői együtt vacsoráztak
Az F1 első embere a csütörtöki médianapon látta vendégül a bajnokság 22 pilótáját, és erről a vacsoráról fotót is közzétett a sorozat kommunikációs csapata. A hosszú asztalnál mind a 11 istálló mindkét versenyzője helyet kapott, de jelen voltak a GPDA, vagyis a versenyzőszövetség vezetői, azaz Alexander Wurz igazgató és Anastasia Fowle jogi tanácsadó is.
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