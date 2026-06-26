Pénteken kora délután az első szabadedzéssel kezdetét vette a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéje a spielbergi Red Bull Ringen. Az első gyakorláson a Mercedes olasz pilótája, a 19 éves Kimi Antonelli diadalmaskodott.

Kimi Antonelli remekül kezdte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjét

Fotó: Guenther Iby/APA-Images via AFP

Mögötte csapattársa, a brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel.

Antonelli egyelőre parádézik a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén

A második szabadedzés a spielbergi hétvége zsúfolt nyitónapját zárta, miután az első tréningen több csapat is fiatal versenyzőknek adott lehetőséget a kötelező program részeként. Ennek köszönhetően például Charles Leclerc autóját is Dino Beganovic vezette az első gyakorláson.

A második edzés elején a McLaren kezdett a legerősebben: Lando Norris állt az élre, Oscar Piastri követte, miközben a Mercedes és a Red Bull is közel volt hozzájuk. Max Verstappen és Lewis Hamilton vegyes kezdést produkált, a Ferrari pedig nehezebben találta a tempót.

"I need the car to... give me power man!" 😳



Hadjar is frustrated at how FP2 is going at Red Bull, with both Isack and Max Verstappen struggling #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/vOdk8e18zJ — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

A gyakorlás elején rövid megszakítás következett: virtuális biztonsági autós fázist rendeltek el, miután Sergio Pérez autója ismét műszaki hiba miatt leállt, ahogy már az első edzésen is gondja volt.

A folytatásban Andrea Kimi Antonelli feljött a második helyre, majd fokozatosan tovább javult, és átvette a vezetést Norristól egy erős körrel. Ekkorra már a Mercedes is stabilan az élmezőnyben mozgott, George Russell is a top 5 közelében volt.

A mezőny nagy része ekkor még közepes keverékű gumikon futotta legjobb köreit, ami viszonylag kiegyenlített képet adott az erőviszonyokról.

A középső szakasz egyik látványos eseménye volt Valtteri Bottas esete: a finn versenyző autója szikrázni kezdett, majd kigyulladt, így vissza kellett térnie a garázsba, ami újabb figyelmeztető jel volt a technikai problémákra ezen a napon.

📻 "There's smoke in the cockpit"



The Cadillac of Valtteri Bottas limps back to the pits with the front of the floor dragging along the ground 🤯 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/bNUy3UsOuK — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

A lágy gumik felrakása után Nico Hülkenberg és Alexander Albon is bekerült a top 10-be, majd a közvetlen élmezőny tagjai is gyors köröket futottak. Piastri és Hamilton is javított, de Antonelli ismét visszavette a vezetést, előbb minimális, majd közel három tizedmásodperces előnnyel.