Pénteken kora délután az első szabadedzéssel kezdetét vette a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéje a spielbergi Red Bull Ringen. Az első gyakorláson a Mercedes olasz pilótája, a 19 éves Kimi Antonelli diadalmaskodott.
Mögötte csapattársa, a brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel.
Antonelli egyelőre parádézik a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjén
A második szabadedzés a spielbergi hétvége zsúfolt nyitónapját zárta, miután az első tréningen több csapat is fiatal versenyzőknek adott lehetőséget a kötelező program részeként. Ennek köszönhetően például Charles Leclerc autóját is Dino Beganovic vezette az első gyakorláson.
A második edzés elején a McLaren kezdett a legerősebben: Lando Norris állt az élre, Oscar Piastri követte, miközben a Mercedes és a Red Bull is közel volt hozzájuk. Max Verstappen és Lewis Hamilton vegyes kezdést produkált, a Ferrari pedig nehezebben találta a tempót.
A gyakorlás elején rövid megszakítás következett: virtuális biztonsági autós fázist rendeltek el, miután Sergio Pérez autója ismét műszaki hiba miatt leállt, ahogy már az első edzésen is gondja volt.
A folytatásban Andrea Kimi Antonelli feljött a második helyre, majd fokozatosan tovább javult, és átvette a vezetést Norristól egy erős körrel. Ekkorra már a Mercedes is stabilan az élmezőnyben mozgott, George Russell is a top 5 közelében volt.
A mezőny nagy része ekkor még közepes keverékű gumikon futotta legjobb köreit, ami viszonylag kiegyenlített képet adott az erőviszonyokról.
A középső szakasz egyik látványos eseménye volt Valtteri Bottas esete: a finn versenyző autója szikrázni kezdett, majd kigyulladt, így vissza kellett térnie a garázsba, ami újabb figyelmeztető jel volt a technikai problémákra ezen a napon.
A lágy gumik felrakása után Nico Hülkenberg és Alexander Albon is bekerült a top 10-be, majd a közvetlen élmezőny tagjai is gyors köröket futottak. Piastri és Hamilton is javított, de Antonelli ismét visszavette a vezetést, előbb minimális, majd közel három tizedmásodperces előnnyel.
A hajrában már inkább versenyszimulációk következtek, így a sorrend érdemben nem változott. Antonelli megőrizte az első helyet, mögötte a McLaren duója zárt Piastri-Norris sorrendben. Verstappen negyedik, Hamilton ötödik lett, Russell a hatodik helyen végzett.
Összességében Antonelli magabiztos teljesítménnyel nyerte a második szabadedzést, miközben a McLaren és a Mercedes tempója is erősnek tűnt, a Red Bull és a Ferrari pedig inkább hullámzó formát mutatott.
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