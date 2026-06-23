Rekkenő hőség vár a Forma-1 mezőnyére ezen a hétvégén, a meteorológiai előrejelzések szerint a hőmérséklet akár a 35 Celsius-fokot is elérheti, ami komoly próbatétel elé állíthatja a pilótákat és a csapatokat.
A Forma-1-es Osztrák Nagydíj a szezon legkeményebb futama lehet
A Közép-Európát elérő hőhullám Ausztriát sem kerüli el, így a Red Bull Ring környékén szinte felhőtlen égbolt és minimális légmozgás várható. A nagy meleg miatt több helyen másodfokú riasztás van érvényben, miközben a lelátókon helyet foglaló szurkolóknak is embert próbáló körülményekre kell felkészülniük.
Az idei Forma-1-es szezonban még nem rendeztek versenyt ilyen extrém hőségben, ezért a hétvége különleges kihívást jelenthet az autók számára is.
A magas aszfalthőmérséklet jelentősen befolyásolhatja a gumik kopását, a motorok hűtését és az autók teljesítményét. Az Osztrák Nagydíj ezért nemcsak a sebességről, hanem az állóképességről és a hőség elleni küzdelemről is szólhat.
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