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Foci-vb 2026

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Az idei szezon eddigi legkeményebb időjárási kihívása vár az F1 mezőnyére Ausztriában. A Forma-1-es Osztrák Nagydíjon rendkívüli hőséggel kell majd megküzdeniük a pilótáknak.

Rekkenő hőség vár a Forma-1 mezőnyére ezen a hétvégén, a meteorológiai előrejelzések szerint a hőmérséklet akár a 35 Celsius-fokot is elérheti, ami komoly próbatétel elé állíthatja a pilótákat és a csapatokat.

A Forma-1-es Osztrák Nagydíjon hőség várható
A Forma-1-es Osztrák Nagydíjon hőség várható
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

A Forma-1-es Osztrák Nagydíj a szezon legkeményebb futama lehet

A Közép-Európát elérő hőhullám Ausztriát sem kerüli el, így a Red Bull Ring környékén szinte felhőtlen égbolt és minimális légmozgás várható. A nagy meleg miatt több helyen másodfokú riasztás van érvényben, miközben a lelátókon helyet foglaló szurkolóknak is embert próbáló körülményekre kell felkészülniük.

Az idei Forma-1-es szezonban még nem rendeztek versenyt ilyen extrém hőségben, ezért a hétvége különleges kihívást jelenthet az autók számára is. 

A magas aszfalthőmérséklet jelentősen befolyásolhatja a gumik kopását, a motorok hűtését és az autók teljesítményét. Az Osztrák Nagydíj ezért nemcsak a sebességről, hanem az állóképességről és a hőség elleni küzdelemről is szólhat.

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