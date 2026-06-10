Andrea Kimi Antonelli a Monacói Nagydíjon aratott újabb sikerével immáron 66 ponttal vezeti a Forma-1-es világbajnokságot Lewis Hamilton és csapattársa, George Russell előtt. Az olasz csodatini egyetlen kivétellel az összes versenyt megnyerte a 2026-os szezonban, így érkezik meg Spanyolországba, ahol viszont rögtön pihenőt kap.
Tehetségek kapnak lehetőséget a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon
Mint ismert, a Forma-1-es csapatoknak évente legalább négy versenyhétvégén kell lehetőséget biztosítaniuk újonc pilótáknak, erre pedig a legjobb lehetőség az adott nagydíjak első szabadedzései. A spanyol megmérettetésre pedig több istálló is pilótacserét jelentett be, vagyis pénteken „új arcokat” is láthatunk a pályán.
Amit eddig tudni lehetett, hogy az újonc Cadillac beülteti Colton Hertát, valamint hogy a Williamsnél Luke Browning váltja Alex Albont. Változás a topcsapatoknál is lesz, hiszen a McLaren bizalmat szavaz Leonardo Fornarolinak,
a Mercedes pedig Andrea Kimi Antonellit ülteti ki Frederik Vesti kedvéért.
Fontos kiemelni, hogy ez nem azért történik, mert az olasz csodatininek akkora az előnye a bajnokságban, hogy gyakorlásra sincs szüksége. A szabály szerint a csapatoknak mindkét pilótájukat legalább kétszer pihentetniük kell egy újonc kedvéért.
Antonelli mellett még a fentebb említett Albon, Sergio Pérez, valamint sajtóhírek szerint Lando Norris kap pihenőt a Katalán Nagydíj első szabadedzésére.
- Kapcsolódó tartalom