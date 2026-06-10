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Több pilóta is pihenőt, míg mások lehetőséget kapnak a Katalán Nagydíj első szabadedzésére. Cserét jelentett be a Forma-1-es Mercedes, a McLaren, a Williams és az újonc Cadillac is Barcelona előtt.

Andrea Kimi Antonelli a Monacói Nagydíjon aratott újabb sikerével immáron 66 ponttal vezeti a Forma-1-es világbajnokságot Lewis Hamilton és csapattársa, George Russell előtt. Az olasz csodatini egyetlen kivétellel az összes versenyt megnyerte a 2026-os szezonban, így érkezik meg Spanyolországba, ahol viszont rögtön pihenőt kap.

Andrea Kimi Antonelli tizenegyes Forma-1-es világbajnoki cím között
Andrea Kimi Antonelli tizenegyes Forma-1-es világbajnoki cím között
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Tehetségek kapnak lehetőséget a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon

Mint ismert, a Forma-1-es csapatoknak évente legalább négy versenyhétvégén kell lehetőséget biztosítaniuk újonc pilótáknak, erre pedig a legjobb lehetőség az adott nagydíjak első szabadedzései. A spanyol megmérettetésre pedig több istálló is pilótacserét jelentett be, vagyis pénteken „új arcokat” is láthatunk a pályán.

Amit eddig tudni lehetett, hogy az újonc Cadillac beülteti Colton Hertát, valamint hogy a Williamsnél Luke Browning váltja Alex Albont. Változás a topcsapatoknál is lesz, hiszen a McLaren bizalmat szavaz Leonardo Fornarolinak, 

a Mercedes pedig Andrea Kimi Antonellit ülteti ki Frederik Vesti kedvéért.

Fontos kiemelni, hogy ez nem azért történik, mert az olasz csodatininek akkora az előnye a bajnokságban, hogy gyakorlásra sincs szüksége. A szabály szerint a csapatoknak mindkét pilótájukat legalább kétszer pihentetniük kell egy újonc kedvéért. 

Antonelli mellett még a fentebb említett Albon, Sergio Pérez, valamint sajtóhírek szerint Lando Norris kap pihenőt a Katalán Nagydíj első szabadedzésére.

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