Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jelentősen csökkentheti a vízszámlát, ha igényli ezt a kedvezményt

Ezt tudnia kell!

Pofonegyszerűen eltüntethető a hasi zsír; mutatunk egy biztos módszert

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton számára egyre jobban alakulnak a dolgok. A brit pilóta szombat délután a harmadik helyen végzett az F1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén, ráadásul Lewis Hamiltonnak először szurkolt a helyszínen új szerelme, a csoda szép Kim Kardashian.

A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és a milliárdos Kim Kardashian több mint tíz éve ismerik egymást. Az utóbbi évek során többször megjelentek ugyanazokon a divat-, sport- és társasági eseményeken. A kapcsolatuk hosszú ideig inkább baráti és szakmai jellegűnek tűnt, hiszen mindketten a nemzetközi celebvilág meghatározó szereplői.

Kim Kardashian Monacóba is elkísérte a Lewis Hamiltont
Kim Kardashian Monacóba is elkísérte Lewis Hamiltont 
Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

​Kim Kardashian először biztatta a helyszínen Lewis Hamiltont

A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra. Januárban ugyanazon szilveszteri rendezvényen látták őket, majd február elején egy angliai luxushotelben töltötték együtt az idejüket. Nem sokkal később együtt érkeztek Párizsba is, ahol több alkalommal együtt mutatkoztak. Ekkor bennfentes források már arról beszéltek, hogy a korábbi barátságukból mélyebb dolog kezd kialakulni.

A kapcsolat komolyságára utalt, hogy februárban együtt jelentek meg a Super Bowlon. A következő hónapokban egyre több közös programon vettek részt, elutaztak Japánba, ott voltak a Coachella fesztiválon és különböző exkluzív eseményeken. Közösségi médiás interakcióik – például Hamilton flörtölős kommentjei Kardashian posztjai alatt – tovább erősítették a találgatásokat.

2026 áprilisától kezdve gyakorlatilag már párként kezelik őket. Bár hivatalos, nagy bejelentést nem tettek, a közös videóik és nyilvános szerepléseik miatt a kapcsolatuk már nyilvánosnak tekinthető.

Galéria: Kim Kardashian mindenkit megbabonázott az F1-es Monacói Nagydíjon
1/12
Kim Kardashian (jobbra) magára vonzotta a tekinteteket az F1-es Monacói Nagydíj időmérője előtt

Kardashian már a gyerekeinek is bemutatta Hamiltont, ami nála általában annak a jele, hogy komolyan veszi a partnerét. A beszámolók szerint a 45 éves szépség különösen értékeli Hamilton fegyelmezett életmódját, diszkrécióját és nemzetközi karrierjét.

Kim Kardashian a Forma-1-es Monacói Nagydíj hétvégéjén először buzdította a helyszínről a hétszeres világbajnok brit pilótát. Az amerikai szépség valósággal ellopta a show-t a paddockban, sokak szerint komolyabb látványosságot nyújtott, mint maga az időmérő, melyben szerelme a harmadik helyet szerezte meg. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!