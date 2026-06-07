A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és a milliárdos Kim Kardashian több mint tíz éve ismerik egymást. Az utóbbi évek során többször megjelentek ugyanazokon a divat-, sport- és társasági eseményeken. A kapcsolatuk hosszú ideig inkább baráti és szakmai jellegűnek tűnt, hiszen mindketten a nemzetközi celebvilág meghatározó szereplői.

Kim Kardashian Monacóba is elkísérte Lewis Hamiltont

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

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A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra. Januárban ugyanazon szilveszteri rendezvényen látták őket, majd február elején egy angliai luxushotelben töltötték együtt az idejüket. Nem sokkal később együtt érkeztek Párizsba is, ahol több alkalommal együtt mutatkoztak. Ekkor bennfentes források már arról beszéltek, hogy a korábbi barátságukból mélyebb dolog kezd kialakulni.

A kapcsolat komolyságára utalt, hogy februárban együtt jelentek meg a Super Bowlon. A következő hónapokban egyre több közös programon vettek részt, elutaztak Japánba, ott voltak a Coachella fesztiválon és különböző exkluzív eseményeken. Közösségi médiás interakcióik – például Hamilton flörtölős kommentjei Kardashian posztjai alatt – tovább erősítették a találgatásokat.

2026 áprilisától kezdve gyakorlatilag már párként kezelik őket. Bár hivatalos, nagy bejelentést nem tettek, a közös videóik és nyilvános szerepléseik miatt a kapcsolatuk már nyilvánosnak tekinthető.