Miután a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, 2025 januárjában részt vett egy barcelonai tesztelésen, ahol sérülést szenvedett. A baleset után azt kommunikálták, hogy a brit pilóta sértetlenül megúszta az esetet, de most kiderült, hogy ez nem teljesen fedte a valóságot.

Lewis Hamilton tavaly sérülten versenyzett a Ferrarinál

Fotó: Kym Illman/Getty Images

Hamilton közel másfél évvel később most elárulta, hogy balesetnek voltak következményei. Miután Hamilton megszerezte első győzelmét a Scuderiánál – éppen a baleset helyszínén –, a 41 éves pilóta megerősítette azt, amire már utalt a Monacói Nagydíj után is.

Hamilton tavaly sérülten versenyzett?

Hamilton nem ment bele a baleset részleteibe, csak annyit mondott, hogy „hónapokig cipelte ezt magával” a Ferrarinál töltött debütáló szezonja során, amely végül csalódást keltő volt, hiszen pályafutása során először nem szerzett dobogós helyezést. A Forma-1-es Osztrák Nagydíj médianapján ismét rákérdeztek a balesetre, ekkor viszont már kicsit közlékenyebb volt a 41 éves sztárpilóta.

Ez magánügy, de nagyon keményen a falnak csapódtam tavaly a teszten. Az egyik porckorongom a nyakamban kimozdult, és rányomódott egy idegre, így nagyjából kilenc hétig nem tudtam sok mindent csinálni”

– idézi Hamiltont a RacingNews365.

Hamilton idén újra erőre kapott a Forma-1-ben: három dobogós helyezés mellett megszerezte első győzelmét a Ferrari pilótájaként, a világbajnoki pontversenyben pedig a második helyen áll az olasz Kimi Antonelli mögött.

Lewis Hamilton szétszedték a szurkolók Ausztriában

Fotó: Pauline Ballet/Formula 1 via Getty Images

A sérülés súlyossága és a kezelések választ adnak arra, miért indulhatott nehezebben a Ferrarinál töltött időszaka, mint ahogyan azt sokan várták.

„Minden nap csontkovácshoz jártam, mentem fizikoterápiára, nem tudtam aludni, sok fájdalomcsillapítót szedtem, injekciókat kaptam, mindent megtettem, hogy rendbe jöjjek. Ez volt az, amivel lényegében együtt kellett élnem, ami nem könnyű egy olyan ülő pozícióban, amiben a versenyautóban ülsz” – árulta el Lewis Hamilton, aki pályafutása során eddig kétszer diadalmaskodott Ausztriában.