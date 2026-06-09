Tavaly novemberben röppentek fel az első pletykák arról, hogy Lewis Hamiltont romantikus szálak fűzhetik Kim Kardashianhoz. Eddig egyikük sem erősítette meg, hogy egy pár lennének, de több alkalommal is feltűntek együtt, és az amerikai celeb a közelmúltban közös fotót is megosztott.

Lewis Hamilton örült Kim Kardashian jelenlétének, de nem mindenki volt így ezzel

Fotó: XAVIER DUVOT / Hans Lucas

Kardashian a Forma-1 egyik legikonikusabb pályáját, a monacóit választotta, hogy Hamiltont buzdítva először látogasson ki egy versenyre. A mögöttünk álló hétvégén még az ünneplésre is volt oka, miután a Ferrari hétszeres világbajnokát a második helyen intették le, majd a brit pilóta a nyilvánosság előtt először szólalt meg Kardashianról, egy „jó ember” támogatását köszönte meg.

Kim Kardashian levegőnek nézte Martin Brundle-t

A nagyközönség ugyanakkor nem volt elájulva a reality-sztártól. Kardashian vasárnap még a rajtrácson is feltűnt húga, Khloé társaságában.

Az itt megjelenő hírességekkel szemben kimondott-kimondatlan elvárás, hogy röviden nyilatkozzanak az angol Sky Sports megbecsült riporterének, Martin Brundle-nek, de a Kardashian nővérek úgy tettek, mintha meg sem hallották volna a kérdést, ignorálták az újságírót, aki a testvérek biztonsági őreiknek szólt oda, hogy nincs ok arra, hogy lökdössék, értett a szóból.

Az internetet ellepték a Kardashian nővéreket bíráló hozzászólások, össztűz zúdult rájuk, amiért keresztülnéztek Brundle-ön, és nem teljesítették a „kötelességüket”.

Persze nem ez az első eset, hogy ilyesmi történt, 2023-ban nagy port kavart, amikor a brit modell, Cara Delevingne elutasította Brundle hasonló kérését. Az újságíró akkor meg is jegyezte, hogy mindenkinek szóba kell állnia vele. A modell a kritikákat hallva közölte, azt az utasítást kapta, ne nyilatkozzon, és különben sincs szigorúan meghagyva, hogy a belépőknek mikrofon elé kellene állniuk.

Ugyanakkor a vendégek túlnyomó többsége ezt megteszi, sőt, korábban a pilóták is kötélnek álltak. Brundle sajnálatára ez a korábban készséges Hamiltonnál megváltozott, hosszú ideje nem nyilatkozik. Talán éppen Kim Kardashiannak is ő adott tanácsot a rajtrács-etikettről.