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Nem hagyta szó nélkül a Monacói Nagydíj egyik legfurcsább jelenetét a Forma-1 éllovasa, Andrea Kimi Antonelli. A Mercedes fiatal pilótája viccesen reagált arra az incidensre, amelynek főszereplője Lewis Hamilton világhírű barátnője, Kim Kardashian volt.

Kim Kardashian a Forma-1 egyik legikonikusabb pályáját választotta, hogy Lewis Hamiltont buzdítva először látogasson ki egy versenyre. Az amerikai reality-sztár monacói látogatása azonban több kellemetlen pillanatot is hozott: a 45 éves celeb igencsak kínos helyzetbe került, miután nem reagált a legendás riporter, Martin Brundle kérdésére. A Monacói Nagydíj után ráadásul szintén nagy visszhangot váltott ki a rajongók körében egy felvétel, amelynek ugyancsak Kardashian volt a főszereplője.

Kim Kardashian törölközős jelenete Monacóban
Kim Kardashian törölközős jelenete Monacóban
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Kim Kardashian elvette Antonelli törölközőjét, a Mercedes sztárja poénnal reagált

Ezen a videón az látszott, hogy Kardashian felkap egy a number one felirattal jelölt törölközőt a dobogó közelében, majd nemes egyszerűséggel azt használja. A törölközőt azonban eredetileg a futamgyőztesnek, Andrea Kimi Antonellinek készítették oda.

A történet azóta valóságos mémmé vált az interneten, és maga Antonelli sem tudta megállni, hogy ne reagáljon rá. A Mercedes csapata egy humoros videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a 19 éves olasz versenyző a törölközőjét keresi. A videó pillanatok alatt népszerű lett a szurkolók körében.

Antonelli egyébként fantasztikus formában versenyez idén. Monacóban sorozatban ötödik futamgyőzelmét aratta, ráadásul éppen Kim Kardashian párját, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előzte meg.

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