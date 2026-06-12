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Visszatért a két McLaren? A Forma-1-es Katalán Nagydíj második pénteki szabadedzésén a vb-címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett az élen, míg csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri a harmadik legjobb időt autózta.

A Forma-1-es Katalán Nagydíj első pénteki szabadedzésén George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb, mögötte Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője végzett a második helyen, míg a harmadik legjobb kört a monacói Charles Leclerc autózta a Ferrarival.

George Russell remekül kezdett az F1-es Katalán Nagydíj első szabadedzésén
George Russell remekül kezdett az F1-es Katalán Nagydíj első szabadedzésén
Fotó: Manaure Quintero/AFP

A Katalán Nagydíj második szabadedzésén visszatért a McLaren?

Az összetettben 66 pont előnnyel listavezető Andrea Kimi Antonelli pihenőt kapott az első gyakorlásra. Az olasz pilóta helyett ezúttal a Mercedes tartalékversenyzője, a dán Frederik Vesti körözött és a 15. legjobb időt autózta. míg a világbajnoki címvédő brit Lando Norrist az ötödikként záró olasz Leonardo Fornaroli helyettesítette a másik McLarennel.

A második szabadedzésre már mindkét sztárpilóta visszatért, a legjobban viszont a négyszeres világbajnok Max Verstappen kezdett, aki az egyetlen pilóta volt a mezőnyben, aki kemény keverékű gumiabroncsokat használt a gyakorláson – minden más közepes keverékekkel kezdett. 

Az egyetlen, aki nem tudott csatlakozni a mezőnyhöz, a finn Valtteri Bottas volt, akinek valami probléma adódott a Cadillacjével, így a garázsban maradt. Negyedórát követően a Racing Bulls pilótájának, az új-zélandi Liam Lawsonnak befejeződött a szabadedzés, ugyanis tönkrement a váltója, így azonnal feladta a harcot az autója, amint kigurult a pályára. 

Fél órával a vége előtt a pilóták már elkezdték az időmérős szimulációkat, így felkerültek a lágy abroncsok az autókra. A leggyorsabb kört az első szabadedzésen diadalmaskodó George Russell tette meg, mögötte Piastri, Leclerc és Antonelli volt a sorrend. 

Bő húsz perccel a vége előtt Lando Norris futott egy 1:15.426-os kört, ezzel az élre állt, a McLaren pedig a Miami Nagydíj hétvégéje óta nem nézett ki ilyen jól az idei szezonban. 

McLaren's British driver Lando Norris takes part in the second practice session at the Circuit de Catalunya ahead of the Catalonia Formula One Grand Prix in Montmelo, on the outskirts of Barcelona on June 12, 2026. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
A világbajnoki címvédő Lando Norris remekül autózott a második szabadedzésen 
Fotó: Manaure Quintero/AFP

Öt perccel a vége előtt Verstappen komoly gondokkal küszködött a kemény keverékű abroncsaival. 

Megállhatok és kipróbálhatom a másik gumit? Mert ez egyszerűen szörnyű” 

– mondta a holland, aki a hatodik legjobb időt autózta. 

Az utolsó percekben a pilóták már nem igazán erőltették a gyors köröket, így a sorrend változatlan maradt. A Forma-1-es Katalán Nagydíj második szabadedzését így a címvédő Lando Norris nyert, a második helyen George Russell végzett, a harmadik legjobb időt pedig Oscar Piastri autózta. 

A katalán hétvége szombaton 12:30-tól folytatódik a harmadik szabadedzéssel, majd 16:00-tól kerül sor az időmérőre. A vasárnapi futamot 15:00-től rendezik. 

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