A Forma-1-es Katalán Nagydíj első pénteki szabadedzésén George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb, mögötte Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője végzett a második helyen, míg a harmadik legjobb kört a monacói Charles Leclerc autózta a Ferrarival.

George Russell remekül kezdett az F1-es Katalán Nagydíj első szabadedzésén

Fotó: Manaure Quintero/AFP

A Katalán Nagydíj második szabadedzésén visszatért a McLaren?

Az összetettben 66 pont előnnyel listavezető Andrea Kimi Antonelli pihenőt kapott az első gyakorlásra. Az olasz pilóta helyett ezúttal a Mercedes tartalékversenyzője, a dán Frederik Vesti körözött és a 15. legjobb időt autózta. míg a világbajnoki címvédő brit Lando Norrist az ötödikként záró olasz Leonardo Fornaroli helyettesítette a másik McLarennel.

A második szabadedzésre már mindkét sztárpilóta visszatért, a legjobban viszont a négyszeres világbajnok Max Verstappen kezdett, aki az egyetlen pilóta volt a mezőnyben, aki kemény keverékű gumiabroncsokat használt a gyakorláson – minden más közepes keverékekkel kezdett.

Az egyetlen, aki nem tudott csatlakozni a mezőnyhöz, a finn Valtteri Bottas volt, akinek valami probléma adódott a Cadillacjével, így a garázsban maradt. Negyedórát követően a Racing Bulls pilótájának, az új-zélandi Liam Lawsonnak befejeződött a szabadedzés, ugyanis tönkrement a váltója, így azonnal feladta a harcot az autója, amint kigurult a pályára.

Lawson waves to the crowd as he hitches a lift back to pits, and the session resumes 🟢#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/u2nHGI3jfF — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Fél órával a vége előtt a pilóták már elkezdték az időmérős szimulációkat, így felkerültek a lágy abroncsok az autókra. A leggyorsabb kört az első szabadedzésen diadalmaskodó George Russell tette meg, mögötte Piastri, Leclerc és Antonelli volt a sorrend.

Bő húsz perccel a vége előtt Lando Norris futott egy 1:15.426-os kört, ezzel az élre állt, a McLaren pedig a Miami Nagydíj hétvégéje óta nem nézett ki ilyen jól az idei szezonban.

A világbajnoki címvédő Lando Norris remekül autózott a második szabadedzésen

Fotó: Manaure Quintero/AFP

Öt perccel a vége előtt Verstappen komoly gondokkal küszködött a kemény keverékű abroncsaival.

Megállhatok és kipróbálhatom a másik gumit? Mert ez egyszerűen szörnyű”

– mondta a holland, aki a hatodik legjobb időt autózta.

Az utolsó percekben a pilóták már nem igazán erőltették a gyors köröket, így a sorrend változatlan maradt. A Forma-1-es Katalán Nagydíj második szabadedzését így a címvédő Lando Norris nyert, a második helyen George Russell végzett, a harmadik legjobb időt pedig Oscar Piastri autózta.