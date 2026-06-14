Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos!

Rendkívüli üzenet: itt vannak Orbán Viktor Donald Trumphoz intézett szavai

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
George Russell, a Mercedes brit pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Formula-1-es Katalán Nagydíj időmérőjén, így ő rajtolhat az élről. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli csak a második sorból indulhat Barcelonában, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton befurakodott a két csapattárs közé. Kövesse velünk élőben a Forma-1-es szezon hetedik futamát!

Már a Forma-1-es katalán Nagydíj időmérője is rengeteg izgalmat hozott, de végül a Mercedes brit versenyzője, George Russell futotta a leggyorsabb kört, így ő rajtolhat az élről, míg a harmadik helyre csapattársa, világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli futott be. Némi meglepetést okozott Lewis Hamilton, aki a Ferrarihoz igazolása óta a legjobb időmérős helyezését megszerezve elhappolta a második helyet a fiatal olasz elől.

A két brit pilóta Georg Russell és Lewis Hamilton indulhatott az első sorból a Forma-1-es Katalán Nagydíjon
A két brit pilóta Georg Russell és Lewis Hamilton indulhatott az első sorból a Forma-1-es Katalán Nagydíjon
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Russell rajtolt az élről a Katalán Nagydíjon

Hamilton csapattárs, Charles Leclerc sokáig szintén harcban volt a dobogóért, de a Q3-ban falhoz csapta a Ferrarit, így a monacói pilóta csak a 10. helyről kezdhette vasárnap a barcelonai versenyt.

Ami a taktikát illeti, tavaly a legtöbb csapat inkább a lágy és közepes gumik mellett döntött, a rajt előtt pedig kiderült, hogy Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Colapinto, Sainz és Ocon is lágy keverékű abroncsokon indul, Pérez és az Aston Martinok kemény keverékekkel kezdek, mindenki más pedig közepes keverékeket tette fel.

A mezőny mondhatni simán eljött a rajtnál, így az élmezőnyben nem történt változás, azonban az első körökben Leclerc három helyet javított. A legnagyobb vesztes egyértelműen a Red Bull pilótája, Isack Hadjar volt, aki a 14. helyre esett vissza.

Az első öt kör után Russell stabilizálta az előnyét, csaknem 2,5 másodperccel előzte meg a minden bizonnyal három kerékcserés taktikán lévő Hamiltont. Közben Leclerc kis híján hátulról telibe találta Piastri autóját, de végül sikerült elkerülnie a balesetet, sőt a nyolcadik kör végén meg is előzte a McLarent, így feljött a hatodik helyre.

Az élbolyból a 12. körben Lewis Hamilton érkezett először a boxba, a hétszeres világbajnok ezt követően a hetedik helyre került. Némi meglepetésre egy körrel később Russel is megérkezett, a Mercedes pilótája az élről az ötödik pozícióba tért vissza. Ezt követően a címvédő Norris is kiállt, majd Hamilton mögé érkezett vissza, aki megfutotta a leggyorsabb köridőt a pályán. A 17. percben Leclerc is kiállt, így Russell visszavette az első helyet, mögötte Hamilton, Antonelli, Norris és Verstappen volt az első ötös sorrendje. A mezőny hátsó felében közben Lance Stroll után Valtteri Bottas számára is véget ért a verseny.

A verseny egyharmadánál Russell bő 2 másodperces előnyt dolgozott ki Hamilton előtt, közben Antonelli körről körre zárkózott az első kettőhöz. A 28. percben Hamiltont másodszor is kihívták, a hétszeres világbajnok pedig a friss közepes gumikon szinte azonnal megelőzte Piastrit, így feljött a hatodik helyre. A verseny féltávjánál Antonelli szépen csendben megérkezett Russell mögé. Az olasz 3-4 tizedre közelítette meg az addig kényelmesen vezető csapattársát, aki azonban remekül levédekezte Antonelli támadásait.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó cikkek:

„Nagyon szégyellem magam” – összetört a Ferrari pilótája a balesete után
Történt már ilyen valaha? Rémisztő baleset a Forma-1-es Katalán Nagydíjon
Leclerc nagy balesete miatt előkerült a piros zászló, Hamilton mindenkit meglepett az időmérőn
Kim Kardashian különleges ajándéka a Forma-1 csodatinijének
Bombameglepetés az F1-es Katalán Nagydíj második szabadedzésén

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!