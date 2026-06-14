Már a Forma-1-es katalán Nagydíj időmérője is rengeteg izgalmat hozott, de végül a Mercedes brit versenyzője, George Russell futotta a leggyorsabb kört, így ő rajtolhat az élről, míg a harmadik helyre csapattársa, világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli futott be. Némi meglepetést okozott Lewis Hamilton, aki a Ferrarihoz igazolása óta a legjobb időmérős helyezését megszerezve elhappolta a második helyet a fiatal olasz elől.

A két brit pilóta Georg Russell és Lewis Hamilton indulhatott az első sorból a Forma-1-es Katalán Nagydíjon

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Russell rajtolt az élről a Katalán Nagydíjon

Hamilton csapattárs, Charles Leclerc sokáig szintén harcban volt a dobogóért, de a Q3-ban falhoz csapta a Ferrarit, így a monacói pilóta csak a 10. helyről kezdhette vasárnap a barcelonai versenyt.

Ami a taktikát illeti, tavaly a legtöbb csapat inkább a lágy és közepes gumik mellett döntött, a rajt előtt pedig kiderült, hogy Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, Colapinto, Sainz és Ocon is lágy keverékű abroncsokon indul, Pérez és az Aston Martinok kemény keverékekkel kezdek, mindenki más pedig közepes keverékeket tette fel.

A mezőny mondhatni simán eljött a rajtnál, így az élmezőnyben nem történt változás, azonban az első körökben Leclerc három helyet javított. A legnagyobb vesztes egyértelműen a Red Bull pilótája, Isack Hadjar volt, aki a 14. helyre esett vissza.

Az első öt kör után Russell stabilizálta az előnyét, csaknem 2,5 másodperccel előzte meg a minden bizonnyal három kerékcserés taktikán lévő Hamiltont. Közben Leclerc kis híján hátulról telibe találta Piastri autóját, de végül sikerült elkerülnie a balesetet, sőt a nyolcadik kör végén meg is előzte a McLarent, így feljött a hatodik helyre.

Az élbolyból a 12. körben Lewis Hamilton érkezett először a boxba, a hétszeres világbajnok ezt követően a hetedik helyre került. Némi meglepetésre egy körrel később Russel is megérkezett, a Mercedes pilótája az élről az ötödik pozícióba tért vissza. Ezt követően a címvédő Norris is kiállt, majd Hamilton mögé érkezett vissza, aki megfutotta a leggyorsabb köridőt a pályán. A 17. percben Leclerc is kiállt, így Russell visszavette az első helyet, mögötte Hamilton, Antonelli, Norris és Verstappen volt az első ötös sorrendje. A mezőny hátsó felében közben Lance Stroll után Valtteri Bottas számára is véget ért a verseny.