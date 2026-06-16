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Felkavarta az állóvizet! Lewis Hamilton ismét bebizonyította, hogy a Forma–1-ben nem feltétlenül kell autóba ülnie ahhoz, hogy a figyelem középpontjába kerüljön. A hétszeres világbajnok ezúttal egy, a 2026-os Spanyol Nagydíj helyszínén készült rövid videóval váltott ki élénk reakciókat a közösségi médiában.

A Forma–1 hivatalos felületein közzétett felvételen a Ferrari brit versenyzője, Lewis Hamilton magabiztosan sétál végig a barcelonai paddock környezetében.

Lewis Hamilton outfitje jobban pörög, mint a vb-harc
Lewis Hamilton outfitje jobban pörög, mint a vb-harc
Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto

Mivel robbantott Lewis Hamilton?

Hamilton élénksárga pulóvert, barna sapkát és napszemüveget visel, miközben a pilótákat ábrázoló molinók mellett halad el. Bár a jelenet mindössze néhány másodpercig tart, a rajongók figyelmét azonnal megragadta.

A videó gyorsan elterjedt az interneten, a hozzászólások jelentős része pedig Hamilton kisugárzását, magabiztosságát és egyedi stílusát méltatta. Többen kiemelték, hogy a brit pilóta hosszú évek óta nemcsak a versenypályán, hanem a divat világában is meghatározó szereplőnek számít, így nem meglepő, hogy megjelenése rendszeresen beszédtémát szolgáltat.

A történet külön érdekessége, hogy Hamilton immár második idényét tölti a Ferrarinál, és továbbra is a világbajnoki cím egyik esélyesének számít. A 2026-os szezonban jelenleg a bajnoki tabella második helyén áll, miközben az összetett állást a Mercedes fiatal tehetsége, Kimi Antonelli vezeti.

A Motorsport szerint ugyanakkor

Hamilton személye továbbra is megosztja a szurkolókat. Míg támogatói szerint öltözködése és pályán kívüli megjelenése személyiségének természetes kifejezése, addig kritikusai úgy vélik, hogy a figyelemnek elsősorban a sportteljesítményére kellene összpontosulnia.

A mostani közösségi médiás vita azonban ismét rámutatott arra, hogy Lewis Hamilton továbbra is a sportág egyik legnagyobb hatású és legmegosztóbb alakja. Egy néhány másodperces videó is elegendő volt ahhoz, hogy a barcelonai hétvége egyik legtöbbet emlegetett témájává váljon – persze a pályán elért sikere mellett.

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