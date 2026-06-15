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A Forma-1-es Katalán Nagydíj a hétszeres világbajnok sikerét hozta. Lewis Hamilton első győzelmét ünnepelte a Ferrari pilótájaként, a futamot követően azonban az FIA váratlan ellenőrzéssel zavarta meg az olasz csapatot.

Lewis Hamilton 686 nap után ünnepelhetett újra futamgyőzelmet. A Ferrari hétszeres világbajnoka a második helyről rajtolva megnyerte a Forma-1-es Katalán Nagydíjat, ezzel első sikerét aratta a Scuderiával.

Lewis Hamilton gyerekkora óta várt erre a pillanatra
Lewis Hamilton gyerekkora óta várt erre a pillanatra
Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Lewis Hamilton győzelme után vizsgálódott az FIA

A Motorsport információi szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) delegátusai vasárnap este, órákkal a spanyolországi leintés után megjelentek a Ferrari bokszában. A váratlan látogatás miatt az olasz istálló munkatársainak még az önfeledt ünneplést is fel kellett függeszteniük a helyszínen. Az FIA szakemberei a futamok végén nem vizsgálnak meg minden egyes versenyautót, ugyanis szúrópróbaszerűen választják ki a részletes elemzésre szánt autókat. 

Ezúttal éppen Hamilton gépére esett a választásuk, de a brit pilóta fellélegezhetett, 

mert a technikai ellenőrzés során semmilyen vétséget nem találtak az illetékesek.

A Forma-1 2026-os szezonja két hét múlva Ausztriában folytatódik.

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