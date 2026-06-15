Lewis Hamilton 686 nap után ünnepelhetett újra futamgyőzelmet. A Ferrari hétszeres világbajnoka a második helyről rajtolva megnyerte a Forma-1-es Katalán Nagydíjat, ezzel első sikerét aratta a Scuderiával.

Lewis Hamilton gyerekkora óta várt erre a pillanatra

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Lewis Hamilton győzelme után vizsgálódott az FIA

A Motorsport információi szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) delegátusai vasárnap este, órákkal a spanyolországi leintés után megjelentek a Ferrari bokszában. A váratlan látogatás miatt az olasz istálló munkatársainak még az önfeledt ünneplést is fel kellett függeszteniük a helyszínen. Az FIA szakemberei a futamok végén nem vizsgálnak meg minden egyes versenyautót, ugyanis szúrópróbaszerűen választják ki a részletes elemzésre szánt autókat.

Ezúttal éppen Hamilton gépére esett a választásuk, de a brit pilóta fellélegezhetett,

mert a technikai ellenőrzés során semmilyen vétséget nem találtak az illetékesek.

Another chapter in a legendary career ✍️



Sir Lewis Hamilton becomes Ferrari’s latest race winner in Formula 1, securing the 106th victory of his remarkable career 👏#FIA #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/aK6C2yB0up — FIA (@fia) June 14, 2026

A Forma-1 2026-os szezonja két hét múlva Ausztriában folytatódik.