Lewis Hamilton 686 nap után ünnepelhetett újra futamgyőzelmet. A Ferrari hétszeres világbajnoka a második helyről rajtolva megnyerte a Forma-1-es Katalán Nagydíjat, ezzel első sikerét aratta a Scuderiával.
Lewis Hamilton győzelme után vizsgálódott az FIA
A Motorsport információi szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) delegátusai vasárnap este, órákkal a spanyolországi leintés után megjelentek a Ferrari bokszában. A váratlan látogatás miatt az olasz istálló munkatársainak még az önfeledt ünneplést is fel kellett függeszteniük a helyszínen. Az FIA szakemberei a futamok végén nem vizsgálnak meg minden egyes versenyautót, ugyanis szúrópróbaszerűen választják ki a részletes elemzésre szánt autókat.
Ezúttal éppen Hamilton gépére esett a választásuk, de a brit pilóta fellélegezhetett,
mert a technikai ellenőrzés során semmilyen vétséget nem találtak az illetékesek.
A Forma-1 2026-os szezonja két hét múlva Ausztriában folytatódik.
- Kapcsolódó cikkek